提時任WHO秘書長「不甩中國果斷處理SARS」　川普4頁信指名轟炸譚德塞！

▲川普4頁信怒批譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

WHA世界衛生大會18日召開後，WHO秘書長譚德塞與中國領導人習近平一番互讚言論，引起美國總統川普的強烈不滿，台灣時間19日突在推特上發出長達4頁的炮轟信，信中提到譚德塞自疫情爆發以來失職之處，在信件結尾更提及當年SARS疫情，時任WHO秘書長布倫特蘭德（Harlem Brundtland）不顧政治因素，果斷處理SARS疫情。

川普在信件中，分段提到自疫情爆發後，由台灣首度發現病毒人傳人的可能，將資訊分享到WHO後，卻遭到阻擋，而譚德塞卻聽信中國錯誤資訊，反駁沒有跡象顯示新冠肺炎會人傳人，未料卻導致最後的大爆發。而在國際間開始醞釀急速擴散時，習近平提到「新冠肺炎並沒有大爆發」，譚德塞更是跟著拒絕將此事件列為國際衛生緊急事件。

條列種種對譚德塞的指控，川普更在信件尾聲提及2003年SARS風暴，當時的WHO秘書長布倫特蘭德，不顧任何政治因素、國家施壓，毅然決然的將SARS列為WHO第一個公共衛生緊急事件，更不避諱指出對於要到中國南方旅遊的人進行限制，也抨擊中國刻意隱埋SARS疫情。

面對新冠肺炎疫情與SARS相當雷同，甚至更加嚴重，川普抨擊WHO處理不當、譚德塞失職，下令將給予30天的改善期，若未回應或改善，將永久切斷給予WHO的金援，以及考慮退出WHO。

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