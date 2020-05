提時任WHO秘書長「不甩中國果斷處理SARS」　川普4頁信指名轟炸譚德塞！

▲川普4頁信怒批譚德塞。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

WHA世界衛生大會18日召開後,WHO秘書長譚德塞與中國領導人習近平一番互讚言論,引起美國總統川普的強烈不滿,台灣時間19日突在推特上發出長達4頁的炮轟信,信中提到譚德塞自疫情爆發以來失職之處,在信件結尾更提及當年SARS疫情,時任WHO秘書長布倫特蘭德(Harlem Brundtland)不顧政治因素,果斷處理SARS疫情。

川普在信件中,分段提到自疫情爆發後,由台灣首度發現病毒人傳人的可能,將資訊分享到WHO後,卻遭到阻擋,而譚德塞卻聽信中國錯誤資訊,反駁沒有跡象顯示新冠肺炎會人傳人,未料卻導致最後的大爆發。而在國際間開始醞釀急速擴散時,習近平提到「新冠肺炎並沒有大爆發」,譚德塞更是跟著拒絕將此事件列為國際衛生緊急事件。

條列種種對譚德塞的指控,川普更在信件尾聲提及2003年SARS風暴,當時的WHO秘書長布倫特蘭德,不顧任何政治因素、國家施壓,毅然決然的將SARS列為WHO第一個公共衛生緊急事件,更不避諱指出對於要到中國南方旅遊的人進行限制,也抨擊中國刻意隱埋SARS疫情。

面對新冠肺炎疫情與SARS相當雷同,甚至更加嚴重,川普抨擊WHO處理不當、譚德塞失職,下令將給予30天的改善期,若未回應或改善,將永久切斷給予WHO的金援,以及考慮退出WHO。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv