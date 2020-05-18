首度表態！印度加入提案　促「全面調查WHO應對疫情作為」

▲世界衛生大會（WHA）18日登場，62國共同提案，要求對WHO應對疫情的作為展開調查，其中包括一直未明確表態的印度。（圖／路透社）

文／中央社記者康世人新德里18日專電

世界衛生大會（WHA）今天登場，62國共同提案要求對世衛組織應對新冠肺炎大流行的作為展開公正、獨立和全面調查，其中包括一直未明確表態的印度。第73屆世界衛生大會（WHA）5月18日開幕，由於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）大流行，會議首次透過視訊召開。

新冠肺炎在中國武漢爆發，中國處理疫情的透明度和方式屢遭質疑，美國等多個國家甚至批評，因中國隱匿疫情，且對世界衛生組織（WHO）有著「不成比例」的影響力，導致世衛組織反應過慢，才引發這次全球大流行。

以澳洲、歐洲聯盟為首的國家4月起草一份「應對COVID-19疫情」提案，要求調查世衛組織應對新冠肺炎疫情的作為。《新德里電視台》（NDTV）今天報導，印度也是62個提案國家之一，在此之前，印度對牽涉北京的世衛相關事務一直沒有明確表達立場。

這份提案要求對新冠肺炎疫情危機展開公正、獨立和全面的調查，包括世衛組織最早如何在適當時機開始使用現有機制協調各國應對疫情，以及「與COVID-19有關的時間表」等逐一展開調查。不過，這項提案並未提到中國或武漢市，各界相信武漢是這波全球大流行的源頭。

▲印度先前對於牽涉中國的WHO改革議題一直抱持保守態度。圖為印度民眾戴口罩上街。（圖／達志影像／美聯社）



印度代表稍晚將取代日本擔任世衛組織執行委員會主席，任期3年，除參與世衛組織重要決策外，將對下一任世衛秘書長提名人選擁有發言權；但在印度外交「不要惹中國」的意識下，對牽涉到中國的世衛組織改革議題，包括解決中國對世衛組織有「不成比例的影響力」、台灣恢復觀察員身分出席世衛大會等，都持保守態度。

印度對外宣稱，改革世衛組織可等到疫情大流行危機解除後再進行，但遭印度尼赫魯大學國際政治學教授拉賈戈帕蘭（Rajesh Rajagopalan）撰文批評，指此舉其實無法愚弄任何人，也讓印度作為合作夥伴的信譽備受考驗。

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