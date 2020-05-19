WHO點頭了！同意調查疫情應對…卻避開「病毒關鍵問題」

▲世界衛生組織（WHO）同意針對其疫情應對展開獨立調查，但不會探究病毒來源等「爭議性議題」的解答。圖為WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

世界衛生大會（WHA）於18日透過視訊會議方式召開，歐盟、澳洲等大約100個會員國呼籲，應針對世界衛生組織（WHO）領導國際社會應對疫情一事，展開公開、獨立且全面的評估調查。WHO對此表示贊同，但秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，這一次審查不會尋求「病毒來源」等爭議性議題的解答。

綜合《美國之音》、《美聯社》報導，譚德塞18日在WHA會上宣布，同意針對WHO國際疫情應對展開獨立調查，並將「在最早的適當時機」採取行動。但他也指出，這一次審查將不會探究病毒來源、病毒如何產生等「爭議性議題」的解答。

▲WHO表示，同意針對其疫情應對展開獨立調查。（圖／路透）



來自歐盟、非洲、澳洲的大約100個會員國組成聯盟，呼籲針對WHO協調全球疫情應對的「經驗與教訓」展開公開、獨立且全面的評估調查。此外，一個監督諮詢機構受委託調查WHO疫情應對，18日也發表一份長達11頁的報告，文件中質疑WHO的全球疫情示警系統是否足夠，也呼籲各國重新評估WHO在發布旅遊建議時扮演的角色。

美國政府指控北京隱匿疫情，總統川普表示，他握有證據指出，新冠病毒是從武漢實驗室中外洩。但中方對此予以否認，科學界目前證據也指出，病毒應該來自大自然，從動物身上傳染給人類。

▲中國國家主席習近平在18日的WHA開幕式上致詞，宣布提供各國20億美元，協助防疫。（圖／ETtoday資料照）



中國國家主席習近平18日在WHA開幕式致詞時提到，中國處理疫情時一向保持「開放、透明、負責」，也及時提供所有相關數據。他表態支持展開調查，了解病毒的爆發與傳播，但唯有在全球公衛危機受控之後，才應該採取行動，且應「根據WHO領導的科學與專業為基礎，以客觀且公正的方式進行。」

習近平也宣布，中國將在2年內提供各國20億美元的資金，協助打擊疫情。他也提到，北京已將醫療物資送往超過50個非洲國家，46個中國醫療團隊正在非洲協助當地政府。根據數據，中國去年給予WHO的捐款大約是8600萬美元。

美國國安會議（NSC）發言人烏利奧特（John Ullyot）形容，北京宣布捐款，是「中國政府未能履行義務，遭遇越來越多國家究責，因此想要轉移注意力的象徵。」他認為，由於中國是疫情爆發「來源」，所以也有著「付出及給予更多的特殊責任」。



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