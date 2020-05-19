　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

疫情下的政府制度大啟示

特約記者／謝維倩編譯

危機如何能夠扭轉局勢，端賴政府領導人與團隊在決斷時刻的領導力和作為。  2008年11月歐巴馬甫一上任就面臨金融危機，當時白宮辦公廳主任伊曼努爾（Rahm Emanuel）說了一句被廣為流傳的話：永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉（Never let a serious crisis to go waste.）。

十多年之後，另一場更為嚴重的危機再次吞噬美國。  而這場由病毒引起的危機是否對當下的美國有所啟示抑或被浪費掉呢？  歷史發展的主要脈絡往往由重大事件來定義和塑造的，就像地震讓河流改變方向進而產生生態、經濟進而形成群聚的社會。

重大歷史事件帶來變革的機會，危機讓過去很多不可能的想法或事情成為可能，重大事件的發生改變了循規蹈矩的日常，破壞各方面原有的平衡，為權力重新分配創造機會。  成功的改革得益於危機，英雄的崛起往往是背後的形勢累積到觸發的時間點。

危機的深度與改革的力度呈正循環的關係，但這種關係並非自動產生，而是選擇的結果。  重大歷史事件的發生讓各個社會在決斷時刻選擇更適合自己的方法，導致各個社會漸行漸遠。

黑死病造成東西歐的制度分叉，此前東西歐之間制度差距較小，都是封建制和農奴制，但黑死病造成勞工短缺，在西歐農民有機會擺脫農奴身份，最終摧毀掉封建制為工業革命鋪平道路。 

此次疫情向所有國家提供了一次制度選擇的機會，現在是科技創新和制度調整的關鍵時期，不可輕易錯過機會。  遺憾的是歐巴馬政府的改革反映了事情的另一面，危機可以輕易被浪費。

二戰行將結束之際，英國首相丘吉爾曾說：永遠不要浪費一場好危機（Never waste a good crisis.）。

1929年的「大蕭條」和接踵而至的全球貿易戰爆發了全球衝突，那場危機促成了羅斯福的新政改革，讓美國掃除幾十年的經濟和社會積弊，進入繁榮的黃金時期。  美國的經濟實力和羅斯福的聲望也讓美國政府介入二戰並領導建立戰後世界秩序。

將近80年之後的金融危機，歐巴馬卻無力帶領他的團隊推動另一場新政，他執政時期最為重要的改革是醫療改革，試圖改變美國社會福利短板，讓醫療保險可以更廣泛地覆蓋多數民眾。

但這場改革不僅沒有帶來預期成效，反而激化了兩黨之間甚至社會內部的分裂，讓歐巴馬的其餘改革目標化為泡影，連任後內政外交都舉步維艱，在一定程度上給了川普入主白宮的機會。

十年後由病毒引起的經濟風暴籠罩美國，救市措施頻頻推出，但改革從美國政府的行動指南中徹底消失。  美國政府反而對國際組織和其它國家甩鍋指責和提出改革要求。 

新政的成功離不開羅斯福總統的改革魄力，以及他的政治技巧，對改革順序的把握以及與金融界的斡旋，使用爐邊談話引導大眾擺脫恐懼，重振信心和勇氣，正面應對危機。  當時的美國社會儘管貧富懸殊，不滿情緒瀰漫，卻沒有身份政治的干擾。

今天的美國社會想要健康卻不願放棄享受，羅斯福新政成功的重要基礎是「大蕭條」造成的巨大衝擊（高達25%的失業率和生活水平的急劇下滑）導致美國社會被逼到絕境無路可遁。

專家指出，雖然今天的危機和「大蕭條」有諸多相似之處，但不太可能複製「大蕭條」級別的破壞性，美國政府已採取有力的財政和貨幣政策為民眾紓困，避免了1929年出現的銀行大範圍倒閉，市場流動性枯竭的危機。  但躲過了危機卻讓改革失去動力，政府應對經濟危機的經驗和手段比以前要豐富得多，但對於更深層次的改革的需求也就降低。

渴望變革的歐巴馬總統曾提出警告，必須警惕莫讓美國社會步上日本後塵，在一場金融危機之後不思改革而陷入「失落的十年」。  歐巴馬的危機應對手段停留在救市，此後金融領域對美國經濟和社會的控制和侵蝕有增無減。

華爾街對歐巴馬從未心懷感激，也無意配合實現改革。  批評人士稱，他無視中西部美國人的困境，這些人是金融危機的最大受害者。   解救這些地區的改革需要深層次的結構性調整，自然會涉及財富和政治權力的分配。

歐巴馬醫改受挫不僅僅是他個人能力和策略的問題，改革的主要受惠群體是低收入人群，包括這些中西部地區。  歐巴馬的失敗在於美國社會整體缺乏足夠的改革熱情，但美國人應該至少會懷念歐巴馬知其不可為而為之的勇氣。 

當前，美國缺乏有擔當與作為的領袖，也缺乏渴望變革的民眾，一個充滿憤怒卻又滿足於現狀的社會，再嚴重的危機也可以輕易從手邊溜走。而美國失落的恐怕不會只有十年。

●本文由《愛傳媒》授權。

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

「快讓譚德塞變跛腳鴨！」　台裔學者陳仁宜籲改革世衛

「打掃確診病人房」染疫！　美68歲醫院清潔工痛苦病逝

牛津大學「新冠疫苗大挫折」　動物實驗結果…鼻分泌物病毒量根本減不了！

國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

遭中國重課大麥80.5%關稅　澳洲考慮向WTO提出申訴

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

川普若永久斷金援…世衛將徹底崩潰　分析：疫情下摧毀全球衛生希望

「快讓譚德塞變跛腳鴨！」　台裔學者陳仁宜籲改革世衛

「打掃確診病人房」染疫！　美68歲醫院清潔工痛苦病逝

牛津大學「新冠疫苗大挫折」　動物實驗結果…鼻分泌物病毒量根本減不了！

國務卿爆「使喚助理遛狗」！川普力挺反擊：他忙著和金正恩談判

泰國航空狂虧損「債務重組計畫」獲准！總理喊話：別讓泰航破產

遭中國重課大麥80.5%關稅　澳洲考慮向WTO提出申訴

疫情下的政府制度大啟示－－永遠不要讓一場嚴重的危機浪費掉

日本外交藍皮書首度公開明記「一貫支持台灣參加WHA」！

快訊／侯友宜確定出席520總統就職典禮

鼎泰豐美女服務生被肉搜！　IG狂曬「兩粒大籠包」PTT鄉民暴動了

軍校幹部調職遭爆「找女主管作陪」　上校怒告媒體、國防部曝「拔官真相」

LINE「520用貼圖傳心意」拿萬元大獎　白爛貓推出全新貼圖「傳情好友」

媽寶萌喵2歲了還沒斷奶！　貓媽寵兒「隨時倒地」讓牠吸

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

以為買新玩具！　貴賓叼「愛的小手」去結帳超嗨...網笑：回家就知道

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

國際熱門新聞

川普下最後通牒！提WHO忽略台灣包庇中國　威脅凍結金援

5m巨鱷攻擊17歲女卻留「超完整屍體」　原因曝

台人遭「馬尼拉黑警」搶劫　亮槍逼上車

莫德納疫苗出現免疫反應　問世時間表曝光

印度神童預言：12月會有更大災難

中國制裁澳洲　對大麥課重稅

道瓊飆漲911點「創6周來單日最大增幅」

WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論

川普稱每天「吃奎寧防疫」專家主播打臉

班禪喇嘛失蹤25年　美國務卿籲公開

WHA獨漏台灣！日知名專家批WHO：令人不齒

蓬佩奧譴責WHO：排除台灣　再次損害信譽

25國將參加！環太平洋軍演8月舉行「中國二度未受邀」

台包機助日人返國　日網友超感動

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧：不知自己被「丟官督察長」調查

蓬佩奧：不知自己被「丟官督察長」調查

美國國務院前督察長利尼克（Steve Linick）突遭開除，據傳被革職前正在調查國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否濫權，要求助理處理遛狗等私人事務。蓬佩奧18日證實建議川普開除利尼克，但是因為對方工作表現不佳。他聲稱不知道調查的存在，此舉絕非報復行為。川普也出言辯護，指出蓬佩奧可能是忙著和金正恩談話，才會要求助理遛狗。

福斯新聞罕見批川普「奎寧抗疫」

福斯新聞罕見批川普「奎寧抗疫」

WHO私下邀中美演說　川普冷拒絕

WHO私下邀中美演說　川普冷拒絕

白宮嗆習近平：轉移失敗抗疫的注意力

白宮嗆習近平：轉移失敗抗疫的注意力

川普怒批世衛「中國的傀儡」

川普怒批世衛「中國的傀儡」

關鍵字：

愛傳媒北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面