白宮發言人證實！川普「服用奎寧防疫」還稱：很多醫生也在吃

▲美國總統川普表示,自己正在服用奎寧,防止感染新冠肺炎。(圖/路透)



記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普宣稱抗瘧疾藥物「奎寧」(hydroxychloroquine)可望治療新冠肺炎,他18日表示,自己每天按時服用「奎寧和鋅」,而且「很多醫生也在服用」,白宮戰略傳播總監法拉赫(Alyssa Farah)也證實此消息。但食品藥品監督管理局(FDA)先前就曾警告,只建議在臨床試驗或謹慎醫療監督之下,才能把此藥物用來治療住院患者。

儘管新聞媒體及專家發出質疑與警告,川普仍表示,他每日按時服用「奎寧和鋅」,至今已經約10天,「我人還在這啊」。對於白宮醫師是否會推薦奎寧作為新冠肺炎治療藥物,川普引述醫生的回答「如果你想要的話」,他接著重述自己的話,「對,我想要。」

綜合CNBC、CBS報導,川普表示,他沒有出現任何症狀,決定服用奎寧,是因為「聽見關於這個藥物的好處」,「我不會因此受傷,它已經存在40年了。治療瘧疾、全身性紅斑性狼瘡還有其他疾病。我服用,前線工作人員服用,很多醫生也在服用。」

POTUS spoxwoman @Alyssafarah confirms yes POTUS was prescribed and yes POTUS has been taking hydorxychloroquine.