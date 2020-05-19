影 ／疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，公益彩券經銷商銷售額下降10%至30%，不少券商經銷商生受到影響，桃園市長鄭文燦19日會同台彩公司總經理蔡國基走訪桃園區彩券經銷商，關心身障業者經營難題，鄭文燦表示，除籲請消費者踴躍購買彩券做公益，也提醒經銷商做好防疫工作；蔡國基則宣布，即日起至六月底，券商可向中信商銀申請紓困補助，詳情可向台彩官網查詢。

▲桃園市長鄭文燦19日會同台彩公司總經理蔡國基訪視桃園區經銷商王陳月英。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲受到疫情衝擊公益彩券銷售下降，鄭文燦19日會同台彩總經理蔡國基為桃園區經銷商王陳月英打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

台彩公司統計相較於去年3至5月同期全台立即型彩券銷售額下降約30%、電腦型彩券銷售額亦下降10%-20%，其中身障經銷商更是生計受到衝擊，鄭文燦在台彩公司總經理卓國基走訪位於桃園區南華街的身障經銷商王陳月英，了解疫情對彩券商生計影響。

▲桃園市長鄭文燦義務擔任一日店長。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，日前財政部對疫情影響發生營運困難公益彩券經銷商提出紓困辦法，經銷商今年3至5月收入較前一年同期減少15%以上者，可於今年6月底前向中信銀行提出紓困補助，電腦型彩券經銷商至多可補助3萬元，立即型彩券商至多補助9千元，除請經銷商做好防疫工作外，也籲請民眾多多購買公益彩券，攜手做公益，尤其下期威力彩頭獎上看5億元，希望大家把握中大獎的機會。

▲台彩總經理蔡國基說明財政部為彩券經銷商提出紓困辦法。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡國基也說，目前全國有4萬2千8百餘家彩券經銷商，其中桃園市有4267名，佔全國約10%，甲類經銷商（立即型，如刮刮樂）為3682名，乙類（電腦大樂透）583名，彩券商皆為身障、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，財政部已公布相關紓困辦法，從本月15日起至6月底接受申請，請經銷商向台彩官網查詢或向桃竹區辦公室洽詢：（03）301-0256。

▲桃園市長鄭文燦率先購買5注威力彩，並公布若中頭彩將捐出一半獎金做公益。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也當場購買5注威力彩彩券，還當眾公開彩券號碼供媒體拍攝，鄭文燦說，若幸運中頭彩將捐出一半做公益，還義務擔任一日店長，當場湧進不少婆婆媽媽搶購公益彩券，讓彩券業者王陳月英開心不已。

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