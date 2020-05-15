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社會 社會焦點 保障人權

影／窮婦借到紓困貸款10萬　急匯9萬給敘利亞未婚夫「買機票來台結婚」

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名婦人14日急忙到銀行準備匯款至國外，行員擔心婦人被詐騙詢問匯款對象時，婦人半天說不清楚，連忙打電話報警請員警勸說，員警到場詢問發現，婦人聲稱最近才辦妥紓困勞工貸款10萬元，準備匯款給在敘利亞的男友，以便來台與她結婚，員警一聽卻認為詐騙伎倆，仔細勸說後婦人才頓時覺悟，保住自己好不容易申辦的勞工紓困貸款。

▲桃園市蘆竹區1名婦人14日到銀行準備匯款至國外，行員擔心遭詐騙趕緊請警方到場勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區1名婦人14日到銀行準備匯款至國外，行員擔心遭詐騙趕緊請警方到場勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，14日下午2時許，一名年約40歲婦人到蘆竹區某家銀行準備匯款至國外9萬元，受理行員查出婦人從未有匯款境外紀錄，且匯款對象也說不清楚，因此暗中報案，蘆竹警分局局南崁派出所警員徐佳宏、侯昱禎等人會同偵查隊巡官傅宇菲到場了解。

▲桃園市蘆竹區1名婦人14日到銀行準備匯款至國外，警方觀察婦人手機通話內容找出破綻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區1名婦人14日到銀行準備匯款至國外，警方觀察婦人手機通話內容找出破綻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這名未婚的婦人向員警說，最近在網路上認識一名自稱在敘利亞工作男子，2人甚至隔空訂下婚約，日前對方透過手機聊天過程得知，婦人符合申貸政府勞工紓困貸款資格，因此慫恿婦人申辦，再匯款給他購買機票來台履行婚約等藉口，要求婦人將貸得10萬元匯至其指定之帳戶，對方甚至還要婦人留1萬元做為生活費，假意關心婦人。

警方查出，受匯帳號位於泰國，加上婦人從未見過所謂的男友真面目，員警了解是詐騙集團老技倆，婦人起初根本不相信員警說法，後來經員警耐心解說分析，確認所謂男友根本是詐騙老套，還好沒有匯款，否則辛苦申辦的紓困貸款會變成為詐騙集團囊中物。

蘆竹警分局呼籲，網路詐騙不易追查，跨境匯兌更是不易攔阻，類似詐騙手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，若有疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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