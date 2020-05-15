影／小貨車要出路口…轎車來不及煞撞翻　賣菜75歲阿伯送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區清晨發生死亡車禍，一輛轎車行經龍岡路段二段時撞上準備轉彎的小貨車，撞擊力道強勁導致小貨車翻覆還波及路旁2輛轎車，事後雙方都被送醫治療，警方對2人進行酒測，酒測值均為零，其中75歲的小貨車吳姓駕駛因傷重宣告不治，警方初判可能是行經路口時雙方都未減速慢行，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

▲桃園市中壢區15日清晨發生死亡車禍，一輛轎車經過龍岡二段時撞上轉彎小貨車，導致小貨車翻覆還波及路旁停放2輛轎車。（圖／路人提供）

▲桃園市中壢區龍岡二段15日清晨發生死亡車禍，直行轎車撞上轉彎小貨車，現場一片凌亂。（圖／路人提供）

中壢警分局指出，清晨5時30分，36歲的陳姓男子由中壢市區方向往龍岡方向行駛，行經龍岡路二段時撞上轉彎的小貨車，小貨車被直行的轎車當場撞翻，車上貨物散落一地，還波及路旁2輛停放轎車，小貨車75歲吳姓駕駛當場昏迷，轎車陳姓男子也受傷。

▲桃園市中壢區15日清晨發生死亡車禍，一輛轎車經過龍岡二段時撞上轉彎小貨車，案發後引起路人圍觀。（圖／路人提供）

警方趕抵現場處理，趕緊將2名傷者送醫治療，其中75歲的吳姓男子急救後仍宣告不治，另一名36歲的轎車陳姓男子則仍就醫治療中，2人酒測值均為零，警方根據現場監視畫面研判，可能是雙方經過巷口時都未減速慢行，真正肇事原因仍待調查釐清。

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