疫情燒不完！觀光局「暫停旅行社出入團」至6/30

▲觀光局表示，暫停旅行社出入團至6月30日。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎持續肆虐全球，交通部觀光局今日宣佈，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至6月30日。

中央流行疫情指揮中心昨(18)日表示，國內今日無武漢肺炎新增病例，截至目前累計440例確診，全球累計4百多萬例確診，分布於187個國家/地區。觀光局表示，為有效防疫及衡酌疫情發展，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至6月30日。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，前揭旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

觀光局指出，參團旅客取消6月30日以後之國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用。目前指揮中心已對全世界發布第三級警告的旅遊建議。

觀光局表示，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。