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衰男欠賭債「再借錢買改造槍」　行搶超商運鈔車「卡彈」被打扁…判5年

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▲桃園市廖姓男子去年11月強盜運鈔車還債，同夥黃男臨時落跑，廖男獨自作案遭保全與警民合力制伏送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子去年11月夥同黃姓男子企圖強盜運鈔車還債，同夥黃男卻臨時落跑，廖男獨自作案遭保全與警民合力制伏送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年11月持槍到超商前埋伏，企圖想趁保全補鈔時行搶，做案時卻因卡彈遭保全打趴，最後警察及時趕到與路人合力制伏廖男，廖到案後還供出同夥黃姓男子也涉案，但當天卻臨陣打退堂鼓；桃園地院最近審結，依攜帶凶器強盜未遂罪、竊盜與違反槍砲彈藥等罪，分別判處廖男與黃男5年2月與2年4月有期徒刑，本案還可上訴。

據桃檢調查，38歲的廖姓男子因積欠賭債無力償還，夥同44歲的黃姓男子在桃園市竊取機車與車牌，再向黃借2萬元到台中市逢甲夜市以5萬元向不詳姓名年男子購買1把改造手槍與8顆子彈，去年11月27日上午，廖騎乘偷來機車到龜山區文化一路某家超商外埋伏，等待保全運鈔車補鈔時行搶。

當日下午2時許，林姓與黃姓保全到超商ATM準備補鈔250萬元，由黃姓保全補鈔，林則在旁戒護，廖突然持槍衝向前企圖行搶並對空鳴槍警告，但林姓保全英勇以警棍對抗，廖準備向林開槍時卻突然卡彈，林以警棍打落手槍，2人扭打一團，超商內其他客戶見狀上前幫忙合力制伏廖男，隨後員警趕到將廖男上銬。

▲廖姓男子去年11月持槍強盜運鈔車，最後遭保全與警民合力制伏，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲廖姓男子去年11月持槍強盜運鈔車，最後遭保全與警民合力制伏，圖為案發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

廖男在警訊時供出還有黃姓同夥，原本說好一起作案，但當天卻打退堂鼓，黃男到案後坦承擔心會被抓，所以臨陣脫逃，桃檢偵結依攜帶凶器強盜未遂、違反槍砲彈藥與竊盜等罪嫌起訴2人。

桃園地院表示，廖男從買槍彈到強盜運鈔車全案僅隔12天，涉犯槍砲彈藥、攜帶凶器強盜未遂2罪，應從重論以攜帶凶器強盜未遂一罪，廖是成年人，卻因無法清償巨額賭債竟持槍強盜，雖未釀傷亡，但手段非輕微，黃因為廖請求就借錢給他買槍，造成廖強盜運鈔保全結果，考量2人並無前科且犯後坦承犯行，法官審結依竊盜、攜帶凶器強盜未遂等罪嫌，判處廖、黃分別為5年2月、2年4月有期徒刑，黃男另依幫助犯，併科罰金5萬元，本案還可上訴。

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