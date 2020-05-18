蔡英文頒贈陳建仁「中山勳章」：他是政府最好的智囊

▲總統蔡英文頒贈陳建仁「中山勳章」。（圖／總統府直播畫面）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日下午頒贈「中山勳章」給副總統陳建仁，在致詞時表示，他身為享譽國際的流行病學專家，是政府最好的智囊，「很多人說他是史上最忙碌副總統，正因為我們有這麼溫暖、誠懇、專業且有責任感的副總統」。

蔡英文說，陳建仁過去四年來，完成許多充滿挑戰性的任務，包括主持年金改革委員會、人權工作，也五度代表國家出訪邦交國，他身為享譽國際的流行病學專家，是政府最好的智囊，給予專業的意見。

蔡英文說，很多人說陳建仁是最忙碌的副總統，正因為台灣有這麼溫暖、誠懇、專業，具有責任感的副總統，這四年才能推進改革工作。

蔡英文表示，陳建仁將回歸充實的研究生活，做上主的鉛筆、做世上的光與鹽，「未來四年我會繼續努力，讓你充滿希望的台灣，成為更好的國家」。

陳建仁致詞時說，這四年來很感謝蔡英文對他信任，讓他能在年改、婚姻平權、人權促進，還有疫情防控上，可以扮演天主愛與和平的工具。

陳建仁說，這段期間感謝國人給他的協助，在蔡英文英明的領導下，帶領團隊讓大家看到，中華民國是這麼的堅強，而且成為世界典範，這段期間看到總統上了國際報章雜誌的封面，「這是台灣人的福氣，有這麼好的領導者，帶領我們，讓台灣人民有尊嚴在幸福美滿中」。

陳建仁表示，行政團隊真的很棒，相信未來四年一定可以帶領台灣走向更美好、更燦爛，充滿希望的台灣，使台灣自由民主，甚至人權精神，可以照亮到亞洲地區，分享自由民主法治的美好氣息，讓世界更和平，人類更幸福。

▼總統蔡英文頒贈陳建仁「中山勳章」。（圖／總統府直播畫面）

