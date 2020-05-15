陳其邁感性憶師生情！讚陳建仁專業「台灣對抗疫情最強大武器」





▲陳建仁與陳其邁當年曾是師生。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

等了二十年，立法院會15日三讀通過《公共衛生師法》草案，明訂公衛師的業務範圍以社區、場域為主，業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫。行政院副院長陳其邁也是公衛專業，他晚間回憶起與副總統陳建仁的師生情，「陳老師的專業，成為台灣對抗武漢肺炎最強大的武器。」

陳其邁透過臉書發文，「我公衛人，我驕傲。感謝今天立法院全力通過公衛師法，也讓我想起投入公衛領域的往事。」

陳其邁回憶，1991年，考上台大公衛所，自此開啟與陳建仁老師的緣分，「當時怎麼沒想到有一天我會當上立委。在2003年SARS時，擔任黨團幹事長，和時任指揮官的老師齊力防疫；也沒想到有一天陳老師會成為副總統，我會成為行政院副院長。」

陳其邁說，令人意外的是，事隔17年，又和陳建仁一起討論疫情，常常為了難解的問題，苦尋解方，「陳老師的專業，成為台灣對抗武漢肺炎最強大的武器。」

陳其邁分享，陳建仁老師雖然很親切，但授課和專業上非常嚴謹，吸引不少公衛學生選修他的流行病學，「他的桃李滿天下，在公共衛生領域，常遇到不少喊我『師兄』、『學長』。雖然以前我則稱他們學長、學姐比較多啦。一直到今天，他即將卸任公職，但陳老師為人謙和，一點也沒有老師的架子。隨時歡迎你挑戰他。發簡訊給你的開頭，都會寫Dear其邁、Dear時中等等，並署名『弟CJ』。」

陳其邁指出，陳建仁一直在為台灣公衛努力，「雖然陳老師現在離開副總統的崗位，但我相信，今天領先亞洲的公衛師法三讀通過，將打造台灣公共衛生更堅強的體系，吸引更多人才投入公衛領域。算是包含陳老師在內，所有公衛人最好的鼓勵吧！」

陳其邁感性說道，「相信陳老師一定還是會在對抗人類傳染病上成為『世上的光、地上的鹽』，奉獻台灣。老師，辛苦了！台灣有你真好！」