　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辛苦出勤獎金卻「充公」　警檢舉無下文投訴媒體！北投分局回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台北市北投警分局爆發警員反映警備隊強扣警員勤務獎金充當公務基金。（圖／翻攝GoogleMAP）

▲台北市北投警分局爆發警員反映警備隊強扣警員勤務獎金充當公務基金。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

《鏡周刊》報導，台北市北投警分局陳姓警員向周刊爆料：2017年他在北投警備隊服務時，當年6月曾到考試院出勤「護卷勤務」，當時考試院依工作酬勞費用要點、撥發每名出勤的警員500元獎金，但事後北投警備隊主管卻強制每名獲獎警員要繳回400元充當隊上公務基金，陳員怒指不只他一人受害，更扯的是，向市警局政風室檢舉卻無下文。

陳姓警員向媒體表示，他向台北市警局政風室檢舉後，拖到隔年3月才約詢他製作檢舉筆錄，但之後北投分局督察組主張內部爭議要介入處理，政風室也據此把案件轉移給督察組，但警分局督察組、警備隊都是分局警官，頗有官官相護問題。

對此陳姓警員今年4月將上情檢舉到台北市政府政風室，希望市府能允公處理，甚至在檢舉信函註明不要再把檢舉函轉給市警局，但市府政風室仍把案件轉回市警局政風室，案件懸宕多年繞了多圈仍在原地踏步，讓勇敢檢舉不公的警員為之心寒。

對於上情，18日上午北投警分局督察組發表聲明，表示當初公用基金是緣用舊例提撥於隊務使用，且該獎金由專人管理，設簿記錄每月收支情形，並每月定期公告，全體同仁簽名確認。

北投警分局證實，但因警備隊警員在2017年6月對此剝奪獎金挪當公用基金有排斥，分局在該年7月份起停止自行提撥之作法。目前北投警分局已要求各級主管不得假借公積金、慣例、員警已同意或以任何名義提撥奬金，並全面清查立即改善，避免類似情形發生。

【其他新聞】

最後身影曝光／他全裸溺死在社區水塔　居民喝屍水12天…

►獨／汐止喝屍水社區傳賣屋糾紛　買家議價不成投訴媒體「看你房子怎麼賣」

投資拍片驚傳遭騙匯180萬？　藝人澎恰恰報案警追吸金者

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
「極限運動女神」高空墜落慘死！　主辦單位反應讓人怒了
「前輩級女神」加入《炮仔聲》　網驚：是一姐！
WHA決議出爐！台灣參與議題今年底復會討論
快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

小琉球美人洞騷擾海龜被拍下　婦人遭逮供稱：不知道違法

違規撞死騎士...肇事3男女秒落跑　正義哥騎車怒追：肇逃！快回去

曾之喬回想「10年前自己」大淚崩　柯佳嬿驚：妳那時候壓力是多大！？

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

快訊／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

快訊／北市中山區豪宅深夜火警！濃煙狂冒…雲梯車急出動

台中賓士男被叭爆氣！撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水「噴射臉胸」…倒地還被搶

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署：我脫產了啦

北市兆如安養院遭控凌虐老人　院長反駁「惡意中傷」：將提告捍衛清白

6少男傻簽「絕對服從契約」　惡魔狼師指侵、逼自慰遭起訴

國務卿蓬佩奧譴責WHO：將台灣排除在外　再一次損害組織信譽

被爆「4偶像去梨泰院」隔天就要回歸！　NCT在玹深夜手寫信道歉：是我懷著安逸的想法

憂親共人士洩露美軍火數據？吳嘉隆點出「關鍵」：美國花樣很多

罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

人類反攻新冠病毒號角！莫德納疫苗出現「免疫反應」　問世時間表曝光

《假偶天成》看完追什麼？　2020下半年BL劇泰韓日片單…一入腐門深似海

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

快訊／老翁釣魚失蹤亡！家屬雇漁船搜索…福安宮海域前尋獲遺體

路邊攤買小吃！男子開袋驚見「黑褐異形」…網一看吐了：以為是蟑螂

電競就該擁有它！華碩全新機種搭載最新AMD Ryzen處理器

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

即／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

賓士撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署

快訊／大賣場拐走3歲童！桃園男被裁定羈押

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

台南飆速撞死女騎士！警逮後座男女

遭名媛抹黑...美女CEO當庭淚崩！

即／北市豪宅深夜火警　雲梯車急出動

影片曝！台南轎車闖紅燈　女騎士遭撞慘死

絕對服從契約！狼師指侵、逼自慰6少男遭起訴

拒絕路邊搭訕！台北女遭辣椒水噴灑

更多熱門

相關新聞

清涼照爆音樂會館偷接客　業者喊冤告爆料者

清涼照爆音樂會館偷接客　業者喊冤告爆料者

中央疫情指揮中心4月9日下令全國酒店、舞廳停業，台南市安南區一間酒店，被爆料在11日晚上等警方臨檢完後又偷營業，引起警方及其他業者不滿，認為破壞「協議」，警方還多日前往臨檢確認，業者自認遭到不白之冤，向爆料民眾提告妨害名譽，警方則表示有受理業者提告，會依法查處。

羅淑蕾遭爆耍大牌　怒告團員敗訴

羅淑蕾遭爆耍大牌　怒告團員敗訴

水塔驚見「垃圾+瓶裝尿液」　網氣炸：很沒公德心

水塔驚見「垃圾+瓶裝尿液」　網氣炸：很沒公德心

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人

久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人

爆料長榮放空自家股票　名嘴道歉：脫口而出

爆料長榮放空自家股票　名嘴道歉：脫口而出

關鍵字：

北投警分局警備隊陳姓警員爆料公務基金

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

女神級大學生墜落慘死　主辦單位失聯

降落傘未開釀禍　北京女大生18至22歲生活曝光！

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

23歲美女主播驚傳腦梗塞！新聞報一半「吃螺絲」失語

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

快訊／習近平WHA上致詞：中國疫情公開、透明

賣腎換iPhone！17歲高帥男9年慘況曝光

《青春有你2》DEMO帶是CL唱的！

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面