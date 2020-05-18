辛苦出勤獎金卻「充公」　警檢舉無下文投訴媒體！北投分局回應了

▲台北市北投警分局爆發警員反映警備隊強扣警員勤務獎金充當公務基金。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導



《鏡周刊》報導，台北市北投警分局陳姓警員向周刊爆料：2017年他在北投警備隊服務時，當年6月曾到考試院出勤「護卷勤務」，當時考試院依工作酬勞費用要點、撥發每名出勤的警員500元獎金，但事後北投警備隊主管卻強制每名獲獎警員要繳回400元充當隊上公務基金，陳員怒指不只他一人受害，更扯的是，向市警局政風室檢舉卻無下文。

陳姓警員向媒體表示，他向台北市警局政風室檢舉後，拖到隔年3月才約詢他製作檢舉筆錄，但之後北投分局督察組主張內部爭議要介入處理，政風室也據此把案件轉移給督察組，但警分局督察組、警備隊都是分局警官，頗有官官相護問題。

對此陳姓警員今年4月將上情檢舉到台北市政府政風室，希望市府能允公處理，甚至在檢舉信函註明不要再把檢舉函轉給市警局，但市府政風室仍把案件轉回市警局政風室，案件懸宕多年繞了多圈仍在原地踏步，讓勇敢檢舉不公的警員為之心寒。

對於上情，18日上午北投警分局督察組發表聲明，表示當初公用基金是緣用舊例提撥於隊務使用，且該獎金由專人管理，設簿記錄每月收支情形，並每月定期公告，全體同仁簽名確認。

北投警分局證實，但因警備隊警員在2017年6月對此剝奪獎金挪當公用基金有排斥，分局在該年7月份起停止自行提撥之作法。目前北投警分局已要求各級主管不得假借公積金、慣例、員警已同意或以任何名義提撥奬金，並全面清查立即改善，避免類似情形發生。

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