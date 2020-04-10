水龍頭水飄異味…他看水塔驚見「垃圾+瓶裝尿液」傻眼！網氣炸：很沒公德心

▲水塔內驚見大量廢棄物。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

記者陳羿妏／綜合報導



水龍頭有異味卻找不到源頭？一名網友9日於臉書《爆料公社》PO文指出，家中的水龍頭打開的水就有怪味，經房東到地下室水塔查看後，才終於解開謎底，發現原來水塔內部竟藏有大量廢棄物，讓原PO非常憤怒，認為此舉嚴重影響住戶健康。

原PO提到，2個月前房東接獲住戶通報水有怪味後，便詢問自來水公司是否配水的氯含量較高，才造成怪味飄出，不過對方回覆是正常，房客們便照常使用；然而，8日又有房東再次提出自來水有異味時，房東先上頂樓水塔查看無異狀後，到地下室查看另一個水塔時才發現內有大量廢棄物，其中有煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘等，這些污染過的水都已經於日常生活中用過許久，嚴重影響住戶們及其家人的健康，此外也有部分住戶已經於前幾日上吐下瀉就醫。

事後「凶嫌」有與原PO聯繫上，承認有做這些事情，表示因為租約到期，是因為房東要求清除擺放地下室的垃圾；原PO聽完後表示，原以為對方是「履行承諾」清除乾淨，沒想到竟是直接扔到水塔中，此外因為老公寓無監視器，感嘆「這種情形該如何採取法律途徑」，還氣憤地說，「無法理解都已經讀到研究所，怎麼會做出這種事情，令人髮指且不可原諒」。

貼文一出引發眾怒，網友紛紛表示「太噁」、「都唸到研究所了，分不清楚化糞池跟水塔嗎」、「太誇張」、「必須嚴懲！！！」、「太髒了吧」、「提告」、「很沒公德心」、「無法想像那些用水的日子」。



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