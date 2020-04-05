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久病纏身點炭盆尋短　警破門急搬通風處救人：阿嬤妳要堅強

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▲石牌派出所警員陳英昱、林政勳快速將老婦人移往通風處成功搶救尋短者一命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲石牌派出所警員陳英昱、林政勳快速將老婦移往通風處救回尋短者一命。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市北投警分局石牌派出所警方日前接獲民眾報案，報案人著急表示因為母親長期罹病、身心況狀不佳在住處燒炭自殺，警員獲報後緊急通知消防局派遣人車到場破門搶救，警消機警將在住處燒炭的賴姓女子（70歲）搬往空氣流通處，避免吸入更多一氧化碳，成功救回老太太一命。

▲石牌派出所警員陳英昱、林政勳快速將老婦人移往通風處成功搶救尋短者一命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲石牌派出所警員陳英昱、林政勳快速將老婦移往通風處救回尋短者一命。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警方表示：石牌派出所警員陳英昱、林政勳在03月22日21時在轄區巡邏，接獲通報賴姓婦人在石牌自家住處燒炭自殺，警員立即趕往現場，到場發現婦人已意識不清但尚有呼吸，警消人員為避免賴母持續吸入一氧化碳危及生命，警員與家屬緊急火速將其抬離至屋外空氣流通處，待消防人員到場後接手救護工作，經送醫治療後挽回一命。

警方等賴姓婦人送醫治療安全無虞後，立刻通報社會局自殺防治中心，並持續關心當事人的身體狀況，報案人告知其母經醫院救治後已恢復意識無生命危險，目前留院休養中。警方也借此案例呼籲，民眾若遭遇困難、千萬別放棄希望，求助專業醫療人員或多和家人溝通，才能避免這類憾事發生。

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