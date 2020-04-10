羅淑蕾遭爆耍大牌「害大家乾等、沒划到獨木舟」…怒告團員求償200萬吞敗　

▲羅淑蕾不滿參加旅行團遭爆料耍大牌，除特地開記者會澄清外，再提告蔡姓團員求償200萬，北院4月10日判她敗訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華／台北報導

前立委羅淑蕾於2017年參團到加拿大旅遊，同團的蔡姓女團員事後向媒體爆料羅淑蕾集合不準時、更改行程，讓羅淑蕾特地召開記者會澄清，並以蔡女指她「耍大牌」提告妨害名譽，經北檢調查後不起訴。羅淑蕾另提民事求償200萬、要求登報道歉，北院 4月10日判她敗訴。

蔡女2017年回國後找媒體爆料，指羅淑蕾一行21人和她們10人併團，對方仗著人數多又有「前立委」隨行，不但行程中處處指揮，連原本要在加拿大阿岡湖划獨木舟，都因羅淑蕾一行人覺得太危險而取消，而在波士頓鴨子船行程中，又因對方集合不準時，害大家餓到快9點才吃飯。

蔡女回國後，不甘在旅行團受氣，找立委蔣萬安出面協調，於2017年10月17日在行政院消費者保護處調解成立，協議旅行社退還部分費用和解；其餘團員也陸續因行程、住宿受影響，陸續向旅行社要求退還部分款項。

羅淑蕾特別召開記者會澄清，稱當時親眼看人從獨木舟落水，附近又沒有救生員，她是基於安全才請導遊換行程，更沒有「耍大牌」讓其他團員乾等，事後也向蔡女提告。

檢方調查時，認為蔡女只是抱怨行程受影響，沒提到貶損羅淑蕾的內容，依罪證不足不起訴，羅淑蕾不服，已向法院聲請交付審判，目前仍無結果；民事部分，羅淑蕾向蔡女求償並要求登報道歉，蔡女律師希望等看到交付審判的結果後，再繼續審理，雙方曾試圖和解不成，北院4月10日判她敗訴。

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