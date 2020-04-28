投資拍片驚傳遭騙匯180萬？　藝人澎恰恰報案警追吸金者

▲藝壇知名主持人澎恰恰想投資拍片，驚傳遭詐騙逾百萬元新台幣。（圖／資料畫面）

記者邱中岳、張君豪／台北報導

據瞭解藝人澎恰恰去年間因打算向金主借款拍片，對方依照生意商場常見的「借款保證金」約180萬元新台幣後，卻未依約定借澎恰恰1000萬元新台幣。澎恰恰認為，對方不借款就算了，還騙走他180萬元積蓄，4月17日出面向刑事局報案並提帳戶資料、對方手機門號，刑事局偵七大隊第二隊依法受理，並朝刑法詐欺罪嫌展開調查。

▲藝壇知名主持人澎恰恰想投資拍片，驚傳遭詐騙逾百萬元新台幣。（圖／資料畫面）

消息人士透露，藝人澎恰恰曾投資數部國片電影拍攝，但票房收入平平並未賺到錢，但他仍積極支持本土電影拍攝，但因為手頭資金不足，又不想麻煩親友才會尋求外界借錢，據了解他透過朋友向一名金主打算借貸1千萬元新台幣，未料卻因此被騙。

但媒體向台北市警方查證，發現藝人澎恰恰27日也因另宗商業詐欺案件，他以證人身分到台北市大同警分局協助調查，但澎恰恰是否遭到黑幫恐嚇、或涉及向地下錢莊調頭寸、借高利貸警方則不願證實。

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