爆料長榮集團放空自家股票　財經名嘴公開道歉「脫口而出」也來不及了

▲長榮空服員罷工期間，名嘴曾建華「脫口而出」長榮放空自家股票被起訴加重誹謗罪。（圖為資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

財經名嘴曾建華在去年長榮空服員罷工期間，上電視談話性節目爆料，指長榮股價被長榮航空、長榮海運、長榮國際等集團股東放空，長榮對此發布聲明逐一駁斥，曾隨即再上電視道歉，稱是「口誤」、「脫口而出」，但長榮堅持不和解撤告，台北地檢署4日依加重誹謗罪嫌起訴曾建華。

2019年暑假期間，長榮空服員大罷工引起社會各界關注，曾建華在7月1日到3日，接連上東森電視財經台節目《這！不是新聞》節目爆料，長榮過去3年解雇300名空服員，還指控空服員投票通過及決定罷空2關鍵時間點，放空長榮股價的「就是他自己」，並點名「4大股東」，長榮航空、長榮海運、長榮國際和勞退基金。

長榮航空為此發表強硬聲明駁斥，批曾建華的質疑「與事實相悖離」、「荒謬」、「其心可議」、「令人不感苟同」。曾建華為此，又在7月5日上《這！不是新聞》節目，多次向長榮航空鄭重道歉，稱自己是「口誤」、「離職說成解雇」、「脫口而出」，長榮航空認為集團商譽受損，曾卻只用這種方式向長榮航空公司道歉，決定提告到底，拒絕和解。

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