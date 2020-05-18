老公宿舍藏大量保險套！正宮一見崩潰…人夫冷曝「小三懷孕2次」：一直有在碰她

▲人妻在丈夫的宿舍內發現大量保險套及情趣用品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

基隆一名人妻控訴，往返兩岸工作的丈夫大搞婚外情，還讓小三依依（化名）二度懷孕，她看見曖昧訊息及超音波照後才得知姦情，之後又在丈夫的宿舍內發現大量保險套、情趣用品，讓她瞬間崩潰，希望小三能退出，孰料，對方竟稱，是人夫承諾要給她婚姻的，逼得她提告向丈夫求償，日前法院判決出爐！

正宮控訴，丈夫因為工作緣故，經常在大陸廣東與台灣間往返，孰料，2018年初她竟發現有人傳訊息給老公，「你這次怎麼說」、「還是沒勇氣說」，又發現超音波診斷報告單，上頭記載「估計孕齡約5周+」，質問丈夫過後才知道，丈夫2016年起就與依依發生婚外情，還趁赴陸工作期間與依依同住並多次激情交疊，2018年1月至4月間老公又到依依的微博中留言，「等我回去」、「別放棄我」、「我會來找妳」等。

同時，正宮也提出丈夫坦認姦情的錄音光碟，人夫曾說，「沒有人一開始就想當小三」、「她…也是曾經想要愛情，也不是說每個人一開始就想要當小三玩玩，不是每個人…大家都是凡人，不是每個人一開始要當壞人」、「不要去怪小三啊！因為我們也耽誤人家青春，不是她的問題」，面對妻子提問最後一次碰依依是何時，人夫則回，「我都一直有在碰她」，也坦承依依曾2度懷孕，還是他陪依依到醫院進行流產手術的。

▲人夫在錄音中坦承曾讓小三懷孕2次。（圖／取自免費圖庫pexels）

正宮表示，2018年3月間又在人夫大陸的宿舍內發現大量保險套和情趣用品，種種事件讓她心痛不已，於是傳訊給依依希望對方放手，沒想到對方竟回應，自己也不想當第三者，與人夫在一起的期間說了無數次分手，是人夫不斷說他是真心付出，要給她一段婚姻，並無退出的意思，讓正宮決定向丈夫提告求償100萬元精神撫慰金。

人夫則辯稱，妻子多次故意無中生有，指稱他有外遇，他不堪其擾準備提離婚，才會故意順從回答，配合表演，故意讓妻子生氣，另外，他表示，妻子提出的診斷報告單上也沒有醫院大小章、簽名、日期，真實性可疑。

一審時法院勘驗錄音內容及各項事證後，判人夫應賠償正宮60萬元，案經上訴，高等法院將上訴駁回。另外，人夫提出的離婚訴訟也被駁回。

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