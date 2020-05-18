人夫刷交友APP…以結婚為前提「無套衝刺」！她傻傻相信「正宮出擊」才清醒

▲單身女子控訴男網友隱瞞已婚身分，害她「失身」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名單身女子君君（化名）滑交友軟體認識已婚黃姓人夫，起初對方向她提出「以結婚為前提」交往，兩人還多次發生「無套」性行為，然而交往半年後，她突然收到一封訊息，打開看發現竟是黃男妻子傳來的訊息，告知「她是第三者」，君君認為遭到欺騙、侵害貞操權，因此向黃男求償66萬元。

判決指出，君君主張，2019年8月間認識黃男，對方隱瞞已婚身分，「以結婚為前提」交往，甚至在一起期間多次黃男向她提出婚事、同居話題來博取她的信任，讓她對婚姻產生憧憬，「不做避孕措施」就發生關係，孰料，隔年1月6日她卻突然收到黃男妻子的訊息，才知道「自己是介入婚姻的第三者」，且得面臨被告的危機，對此令她精神壓力很大。

黃男坦承自己並未告知自己已婚身分，也確實有向君君提出「以結婚為前提交往」的要求，兩人進而發生關係，但強調並沒有「強迫」君君與他發生關係，更沒有造成君君受傷，認為君君主張之說無理由。

法官勘驗對話紀錄和相關說詞，確認君君主張屬實，不過就貞操的定義而言，君君是「自願」與黃男發生關係，且「無套」一說並無證據佐證，最終駁回其告訴，全案仍可上訴。

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