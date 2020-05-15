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1年只射5發！2寶媽曝老公：早洩又有「蒐集爆乳模型癖」…被家暴忍3年崩潰了

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▲▼家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲桃園人妻控訴遭丈夫家暴，2人床事也不合，提訴求離婚。（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事人無關）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻控訴，老公不但時常對她口出惡言，還會對她及2名兒女出手家暴，另外，夫妻間的親密床事更是一年不到5次，老公更是「速戰速決」，完事後便匆匆沖澡，讓她感覺自己只是「洩慾的工具」，生活中的種種讓她忍無可忍，決定提出離婚訴訟。法院勘驗各樣事證後，判准2人離婚。

人妻主張，她與丈夫2001年結婚，自己從第一個孩子出生後便辭去工作照顧孩子，沒想到丈夫卻因此利用經濟控制她，2015年開始情況更加嚴重，丈夫連續3年不停對她實施精神虐待、言語羞辱，她多次向娘家及社工求救，父親還為了2人的婚姻問題北上會談過，但仍無法阻止丈夫的虐待行徑。

人妻細數丈夫的虐待手段指出，丈夫曾多次對她及孩子口出惡言，包括「X的，X妳嘛！有種妳就不要拿我的錢！有種妳就自己出去賺」、「X！我看到妳就討厭！」、「X你X」、「我不會再摸你的爛身體」，還曾在體感溫度只有4度的天氣將她反鎖屋外，讓前來處理的警察直喊，「你怎忍心把老婆鎖在外面？」，又曾踢壞浴室門、將她用力推倒在地等等，行徑相當惡劣。

另外，她表示，丈夫明知道她辭職是為了照顧小孩，身上存款近乎0元，竟然故意不按時給付生活費，且丈夫時常無預警地在全家人面前暴怒、咆哮、罵三字經及摔東西，孩子們也被丈夫的惡行嚇到半夜經常驚醒、大哭。

▲聊是非用圖，男女，兩性，吵架，不爽，性生活，床事。（圖／視覺中國CFP提供）

▲人妻爆丈夫早洩，一年床戰不到5次，還愛蒐集爆乳模型。（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事者無關）

除此之外，人妻心碎提到，丈夫除了時常對她家暴之外，又跟高中同學過從甚密，三天兩頭和對方通電話，一聊就是一個小時，除了向對方抱怨自己外，還會討論一星期做愛幾次等等，對她卻使用冷暴力。婚後3年她才發現，丈夫還有蒐集爆乳色情模型的癖好，她向丈夫表示這樣對子女身教不良，但丈夫仍不以為然表示，「很好看啊」、「不然摸你的」、「那又沒什麼」。

針對夫妻間的親密行為，她透露，夫妻倆一年房事不超過5次，丈夫早洩，完事便匆匆沖澡，根本不顧她的感受，讓她有非常大的屈辱感，覺得自己只是丈夫洩慾的工具，決定向法院提起離婚訴訟，並向丈夫求償30萬元。

面對妻子的多項控訴，人夫則否認有精神虐待、言語暴力及經濟控制等行為，也不是故意推倒妻子的，至於床事部分，他認為是兩人性生活觀念不一致，妻子心中有不滿又不跟他談，僅在內心累積負面情緒，另外，他也強調自己的蒐集的公仔並非色情模型，而是日本知名動畫的公仔。

桃園地方法院勘驗雙方說法及與孩子的相處情形後，決定判准2人離婚，2名孩子的撫養權歸給人妻，人夫可在規定的方式、時間內與孩子見面，另外每個月還需分別負擔2名孩子的生活費各1萬元，直到孩子成年為止。

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