博士後研究員吃人妻同事…宿舍裡「增進實驗進度」喊：舒服完太累了！人夫綠炸

▲人夫驚知頭頂炸綠光，告上法院求償50萬元，日前判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫控訴，妻子婚後在美國紐約一所大學擔任博士後研究員，卻與同事發生不倫戀，還時常用「增進實驗進度」為由找小王幽會，他是看見妻子手機內的曖昧對話才驚知頭頂綠綠，一怒之下告上法庭求償50萬元。日前法院判決出爐！

人夫主張，自己與妻子在2015年結婚，妻子新婚1個月就到了美國紐約某大學任博士後研究員，並在2017年生下孩子，期間他多次前往美國陪伴，孰料，妻子竟與同實驗室隔壁座位的同事發生婚外情，自己還是看見2人LINE中的曖昧對話才知情，氣得向妻子與小王提告求償50萬元。

曖昧對話包括，「我是趴在妳身上睡著的？」、「身體是側睡，臉壓在我的臉上」、「可能親妳的臉親到一半睡著了」、「只是想抱抱妳」、「小寶貝」，另外，人夫更發現，妻子時常利用晚餐後，說要「增進實驗進度」、「洗衣服」到小王的宿舍休息、看電影等，常常到深夜才回家。

對此，人妻辯稱，自己從小就在國外念書、居住約9年的時間，已逐漸習慣並感染西方文化中朋友、同事間的互動方式，比台灣更為開放及直接，且雙方家庭都十分熟識，時常一起出去玩、買菜，強調老公對2人的相處模式不以為意。

小王則稱，人夫為了個人目的刻意扭曲2人對話，表示是因為2人都是台灣人，在美國可以用母語溝通並分享故鄉的人事物，所以在工作及生活上的互動才會更加密切，辯稱沒有踰越友情，且受到西方文化影響，才會有較開放的互動，用LINE傳訊時，也多處於心情較放鬆的狀態，所以內容才會較隨興自由。

士林簡易庭勘驗各項事證後，判人妻與小王應連帶賠償人夫20萬元；案經上訴，士林地方法院勘驗2人對話發現，2人曾說，「可能舒服完太累了」、「妳來了我再去洗澡」，人妻還曾讚小王「整體很性感」等對話，決定將上訴駁回，全案確定。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

摩鐵偷戰已婚總經理5年！女店長「下跪道歉」：我被說是小三…正宮氣炸出擊了

汐止男屍漂水塔12天！住戶全崩潰…高大成曝「屍水味道」：我喝的還是純的餒



1年只射5發！2寶媽曝老公：早洩又有「蒐集爆乳模型癖」…被家暴忍3年崩潰了