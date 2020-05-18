520兩岸交流／民意對抗升級　台青慘成「夾心餅乾」：在哪都會被攻擊

▲蔡英文即將開始第二任期。（圖／翻攝自陳菊臉書）

記者蔡儀潔／台北—深圳連線報導

520總統就職倒數2天，蔡英文即將開啟第二任期，兩岸關係經歷4年的降溫，未來的走向備受各界矚目。對此，在大陸的台灣年輕人認為，近幾年明顯感受到「民意對抗」不斷上升，無論是在台灣還是大陸的社群平台，發表言論似乎都會「被攻擊」，而緊繃的政治氛圍就是罪魁禍首。

兩岸關係在民進黨2016年執政後迅速緊繃，特別是這半年來，隨著香港反送中衍生的「反中情緒」、台灣當局《反滲透法》的推出，再到新冠肺炎疫情下兩岸對立，一連串的事件都讓當前台海氛圍更加惡劣。如今網路的普及，更讓民間不滿的情緒快速流竄。

▲台青認為大陸網友對台灣態度發生大轉變。（示意圖／CFP）

在深圳擔任工程師的小娜向《ETtoday新聞雲》表示，近期已經明顯感受到大陸網友「真的不一樣了」。她說，以前大陸網有雖然也會表達反對的意見，但還是有不少人會展現對台灣的善意和友好，「不過如今已經是碾壓式嗆聲，他們已經不相信台灣人會有想統一或是友好的。」

小娜表示，自己現在在微信朋友圈、微博等社群平台上「講話都不敢大聲」，大家會覺得為了避免敏感話題，還是低調比較好，不過在現實生活方面影響還是比較小。

▲此次疫情期間，台灣禁止口罩出口的舉動也引起對岸不滿。（示意圖／記者紀佳妘攝）

不過，網路氛圍惡化也不只出現在大陸。來自台北，目前在廣州市從事會計業小琳認為，過去這四年，台灣的「仇中情緒」越燒越烈，「尤其網路上，很多網友都以反中共為樂，很多不太瞭解大陸的年輕人莫名其妙開始敵視，這種氛圍讓大家會很難客觀看待兩岸關係，很難去正視現在局勢，更別說去判斷未來的發展。」

小琳接著表示，這種情況下，在台灣社群平台如果發表一些「逆主流」的聲音，特別是自己這種在大陸工作，就會被打上各種標籤，甚至受到網路暴力。她直言，真是太可怕了。

「在大陸別人問你是不是台獨，在台灣別人問你是不是被洗腦」，小琳用這句話描述自身的窘境。她表示，兩岸氛圍的對立已經不是政客的事，而是真正發生在自己的身上，如今在大陸工作，會擔心是否一些企業會因此考慮要不要聘用台灣年輕人，入職後會不會被重用，而回到台灣又會多多少少受到歧視，「我們也有自由選擇工作地點的權利。」

▲2020總統蔡英文開票之夜。（圖／記者李毓康攝）

對於蔡英文即將開啟第二任期，小琳表示，希望蔡政府在兩岸關係上不要再繼續刺激和挑釁，「他們不能代表所有年輕人的心聲。」而小娜則不看好未來兩岸發展，「如果你要聽我的真心話，我有想過如果兩岸關係這麼麻煩，我哪邊都不想待了、哪邊都不安全。」

事實上，針對兩岸民意對抗加劇，廈門大學台灣研究院政治研究所所長、民進黨研究中心主任陳先才先前受訪時曾提到，目前兩岸的民意對抗可以說是30年來最強的時候。他認為，要負最主要責任的就是民進黨當局，「有分歧很正常，但操弄過火就很不應該了。」

不過，對於兩岸關係的未來，總統蔡英文曾於1月11日發表勝選感言時提出「8字箴言」，重申對兩岸和平穩定的承諾不變，但雙方都有責任，「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動的關鍵。