陳致中證實：阿扁沒有收到520就職典禮邀約　「抱持平常心…」





▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／高雄報導

總統蔡英文的第2任就職典禮將於20日登場，按照往例，都會邀請卸任元首出席。不過前總統馬英九日前已表態不出席，而前總統李登輝因為年事已高所以也不出席。至於前總統陳水扁是否會參與？高雄市議員陳致中透露，父親沒有收到府方邀約。

今年因疫情影響，就職典禮不如往年一樣盛大舉辦，但府方仍有發出邀請，歡迎地方首長及歷任元首還有重要官員出席。前總統馬英九18日受訪時表示，不會出席典禮，更批評蔡英文執政4年來沒有做到該做的事。

前總統李登輝辦公室主任王燕軍則在19日提及，有收到給李登輝的邀請函，但因為李登輝年事已高，不克出席。

至於陳水扁會不會出席？總統府日前表示，2016年因為健康因素沒有邀請陳水扁，今年也比照辦理。而陳致中則說，他18日下午有和陳水扁確認過了，陳水扁說自己沒有收到府方的邀約。

不過陳致中也提到，陳水扁抱持平常心，對於沒收到邀約一事，並沒有特別的想法。

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