台灣基進擬推《中國關係法》　陳柏惟籲蔡英文確立台灣主權

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文第二任就職典禮將於20日舉行，台灣基進立委陳柏惟19日表示，台灣基進正在草擬《中國關係法》草案，以取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，取代不合時宜的兩岸人民關係條例，並重新檢視、定義台灣與中國往來的事務及主管單位，呼籲蔡英文能夠把握歷史契機確立台灣主權。

520總統就職典禮進入倒數一天，陳柏惟與台灣基進黨主席陳奕齊19日上午共同召開「把握歷史契機，確立台灣主權」記者會，並向蔡英文提出4大建議，包括跳脫《兩岸人民關係條例》的思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局、台派立委一同推動《中國關係法》，以及「脫離中國」就是經濟的超前部署，要讓台灣在歷史的關鍵時刻確立主權。

陳奕齊表示，蔡英文應該要跳脫2016年的《兩岸人民關係條例》思考框架，因應過去四年間，國際政經環境的急速變化，從中美貿易戰、反送中運動到新冠肺炎，全球正展開新一波的脱中浪潮，期待蔡英文能側重以台灣為主體的未來展現，朝國家安全、政治安全與經濟安全的方向擘畫。

陳奕齊指出，蔡英文在2016年的就職演說曾提及，依據《兩岸人民關係條例》處理中國事務，但條例中的「國家統一前」字樣就是一中原則，在當前的國際局勢下，今年的就職演說應該強調台灣主體，捨棄不談《兩岸人民關係條例》。

陳柏惟則表示，台灣基進正在草擬《中國關係法》，用來取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，重新檢視定義台灣與中國大陸往來有關之事務及主管機關單位，也將廣納各界意見，推動區域和平與平等友善的交流。同時，台灣基進也邀請朝野各黨派，推出各黨的版本，促進社會討論、國際交流，使法律制度更加完善。

陳柏惟說，「去中國化」將成為世界趨勢，過去台灣在經濟與政治上與中國大陸過度掛勾，導致台灣本土政治的自主空間也不斷緊縮，甚至讓民主生活也受到嚴重的中國干預。陳柏惟認為，因應當前的國際局勢，台灣要著眼於國家安全、政治安全以及經濟安全三大方面，以此對台灣未來進行「超前佈署」的引航。

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