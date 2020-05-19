　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，讓蔡英文總統向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自新冠肺炎疫情蔓延以來，防疫人員堅守崗位，不辭晝夜守護國人安全，蔡英文總統19日親臨疾管署加油打氣，陳時中部長指出，蔡總統邀請疾管署同仁參加就職典禮，並經台南市長黃偉哲商請，於會中代表農民致贈100組「台南好麵」，稱之為「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作「面面俱到」！

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台灣已連續12天無新增個案、連續37天本土無新增個案，正當全球疫情肆虐，台灣鄰近中國卻能堅守防線，寫下舉世無雙的防疫成就。特別準備台南各鄉鎮農特產組合而成的「台南好麵－麵麵俱到」，希望用麵麵俱到的「台南好麵」，表達對中央防疫面面俱到的感謝。

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過去疫情緊張時，台灣曾掀起泡麵搶購潮，當時台南市長黃偉哲打出「有台南好麵，何必搶泡麵」宣傳口號，行銷台南農特產的形象深植人心。其後更集結台南各鄉鎮特色麵品，推出「台南好麵2.0」的「麵麵俱到」，不僅能在「台南農產運銷公司」網路商城訂購，也將從線上走回實體店面上架販售。

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南好麵組豐富多元，包含蔡英文總統親自認證的善化芝麻拌麵，以及鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵、左鎮芒果麵、仁德蘆薈麵、新市火龍果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵及經典關廟麵等特色麵品，希望防疫英雄吃得美味也吃得健康，照顧好自己才能守護家人，也才能繼續為公衛安全把關。

・乾肌救星熱賣30多年

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東環團反對啟用焚化爐　推動資源回收細分類有成

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

雲林麥寮橋頭國小重建　彩虹海上碉堡打造入口意象嶄新落成

疫情趨緩！醫院體恤前線醫護辛勞　大手筆贈住宿溫泉券

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

雲林斗南公論路遇雨即積水　民怨人車難行需改道

水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

知道愛車定期檢驗日期嗎？　登記手機號碼方便收到通知

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

台東環團反對啟用焚化爐　推動資源回收細分類有成

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

雲林麥寮橋頭國小重建　彩虹海上碉堡打造入口意象嶄新落成

疫情趨緩！醫院體恤前線醫護辛勞　大手筆贈住宿溫泉券

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

雲林斗南公論路遇雨即積水　民怨人車難行需改道

水利會計畫於水路上設置太陽能光電板　雲林民眾抗議　

知道愛車定期檢驗日期嗎？　登記手機號碼方便收到通知

鵜鶘重啟球館7人恢復訓練　怪物狀元威廉森先養傷

iPhone間諜軟體「Hide UI」曝光　可隱身於設備偷偷記錄下用戶密碼

李千那首合作「不老男神」　自爆超級不合：總是互相傷害

LV²聯名系列又有單品曝光！老花行李箱變野餐籃、金標懶人鞋超好搭

台東環團反對啟用焚化爐　推動資源回收細分類有成

屏東石斑魚首度外銷美國！打破過度集中單一市場　19日裝櫃首航

北市首個TOD案在士林！20樓商場、飯店、停車場2023年完工

台東進行草埔森永隧道防災演習　跨縣市整合協調救災資源

中職／每2個月公布比賽球檢測　聯盟要求廠商以0.560改善

快訊／侯友宜確定出席520總統就職典禮：國家大事前個人黨派不重要

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

地方熱門新聞

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

新竹縣府告贏！奪回竹北家樂福大樓產權

雲林翁摔落大排　警依監視器影像尋獲

桃園防疫旅遊　5月27日起登場

桃園拐童犯嫌　專挑小男童下手

違規男拒繳百萬　執行署：3次未到將拘提

耐斯王子大飯店結合外送平台推美食直送

蔡育輝要求追溯延長及增加租金折扣

屏東男路倒民眾急報案　「手突揮動」嚇到警

桃園「安心即時上工計畫」　增加職缺

蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！

台南藍軍要求市府降租金5成並回溯

男畢羊縱走小腿骨折　警消摸黑上山救人

更多熱門

相關新聞

陳柏惟擬推中國關係法　籲蔡英文確立主權

陳柏惟擬推中國關係法　籲蔡英文確立主權

總統蔡英文第二任就職典禮將於20日舉行，台灣基進立委陳柏惟19日表示，台灣基進正在草擬《中國關係法》草案，以取代不合時宜的《兩岸人民關係條例》，取代不合時宜的兩岸人民關係條例，並重新檢視、定義台灣與中國往來的事務及主管單位，呼籲蔡英文能夠把握歷史契機確立台灣主權。 

陳致中證實：阿扁沒有收到520邀約

陳致中證實：阿扁沒有收到520邀約

520就職典禮線上直播　14國語言同步口譯

520就職典禮線上直播　14國語言同步口譯

快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」一次看

快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」一次看

時力黨團籲蔡英文兌現2016年承諾

時力黨團籲蔡英文兌現2016年承諾

關鍵字：

蔡英文總統英雄麵防疫英雄黃偉哲台南好麵

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面