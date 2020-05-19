蔡英文總統送「英雄麵」向防疫英雄致敬！　黃偉哲：用台南好麵麵麵俱到

▲台南市長黃偉哲力推「台南好麵－麵麵俱到」的「英雄麵」，讓蔡英文總統向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作面面俱到。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

自新冠肺炎疫情蔓延以來，防疫人員堅守崗位，不辭晝夜守護國人安全，蔡英文總統19日親臨疾管署加油打氣，陳時中部長指出，蔡總統邀請疾管署同仁參加就職典禮，並經台南市長黃偉哲商請，於會中代表農民致贈100組「台南好麵」，稱之為「英雄麵」，以向全國防疫英雄致敬！祝福防疫工作「面面俱到」！

黃偉哲市長表示，台灣已連續12天無新增個案、連續37天本土無新增個案，正當全球疫情肆虐，台灣鄰近中國卻能堅守防線，寫下舉世無雙的防疫成就。特別準備台南各鄉鎮農特產組合而成的「台南好麵－麵麵俱到」，希望用麵麵俱到的「台南好麵」，表達對中央防疫面面俱到的感謝。

過去疫情緊張時，台灣曾掀起泡麵搶購潮，當時台南市長黃偉哲打出「有台南好麵，何必搶泡麵」宣傳口號，行銷台南農特產的形象深植人心。其後更集結台南各鄉鎮特色麵品，推出「台南好麵2.0」的「麵麵俱到」，不僅能在「台南農產運銷公司」網路商城訂購，也將從線上走回實體店面上架販售。

黃偉哲市長指出，台南好麵組豐富多元，包含蔡英文總統親自認證的善化芝麻拌麵，以及鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵、左鎮芒果麵、仁德蘆薈麵、新市火龍果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵及經典關廟麵等特色麵品，希望防疫英雄吃得美味也吃得健康，照顧好自己才能守護家人，也才能繼續為公衛安全把關。

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