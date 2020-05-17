「台灣文學之母」鍾肇政睡夢中辭世　家人曝「生前最後狀態」嘆：實在太突然

文／中央社

（中央社記者邱俊欽桃園17日電）「台灣文學之母」鍾肇政昨天晚間7時過世，享耆壽96歲。家人表示，鍾肇政平常睡覺時喉嚨都會發出聲音，昨晚突然沒有聲響， 向前察看時已無脈搏，事情發生得太突然了。

▲鍾肇政96歲生日，鄭文燦贈4個禮物。（圖／客家局提供）

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鍾肇政的兒子鍾延威今天清晨談到，他的父親因為年邁體力較弱，記憶力減退，沒有什麼身體病痛，但因為最近天氣變化，加上有氣喘病史，身體變弱，日前上 洗手間時身體受到碰撞，但回家後恢復狀態良好，但是明顯感受到體力不若平常。

鍾延威說，鍾肇政昨天下午狀況還好，家人也如常餵粥，但到傍晚因為沒什麼胃口，因此就讓他睡；因為鍾肇政喉嚨可能有痰，平時睡覺時會發出聲音，但是昨天晚間7時左右，躺在床上突然沒有聲音，家人感覺到不對，上前察看時，發現已經沒有脈搏跳動。

鍾延威說，當時除了進行心肺復甦以外，家人也通 知消防隊支援，但在確定鍾肇政已無心跳下，同意放棄急救，全家都很傷心難過，但事情發生實在太過突然。 鍾肇政的媳婦、前民主進步黨籍立委蔣絜安表示， 鍾肇政晚年返璞歸真，喜歡跟家人一起，今年總統蔡英文高票連任時，還向家人說心情相當開心。

蔡總統昨晚也在臉書發文說，得知鍾肇政辭世，感到相當難過。並說，這不僅是台灣文壇的損失，「對我 來說，更像是失去了一位視我如己出的長輩。」

桃園市長鄭文燦昨晚也在臉書寫文哀悼表示，鍾老 用細膩的文筆與人文關懷，刻劃台灣人在歷史洪流中的 困境與掙扎，是台灣「大河小說」的先河。並以「我最 敬愛的文化國寶鍾老，鍾肇政先生，今晚在睡夢中，回 到了主的懷抱」，緬懷這位對台灣文學有卓越貢獻的長 者。（編輯：劉文瑜）1090517