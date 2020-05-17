「台灣文學之母」辭世　鄭文燦淚：難忘大選前夕，鍾老抱病寫信挺我

▲2014年桃園市長大選前夕，鍾老抱病，親筆寫了公開信，力挺鄭文燦。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

「台灣文學之母」鍾肇政先生16日晚間在睡夢中安詳辭世，享壽96歲，市長鄭文燦於臉書PO文「我永遠都不會忘記，2014年的大選前夕，鍾老抱病，親筆寫了公開信，力挺我」。我想，那是懷抱著一份疼惜後進，還有對桃園進步的期許。如今，鍾老先我們一步，回到了主的懷抱。鍾老，謝謝您，「天光囉」，我們都在這裡仰望著您！

鄭文燦市長於臉書PO文道：鍾老被譽為「台灣文學之母」，用細膩的文筆與人文關懷，刻劃台灣人在歷史洪流中的困境與掙扎，這是台灣「大河小說」的先河。鍾老一生筆耕不輟，致力於提攜後進晚輩。

▲「台灣文學之母」鍾肇政辭世，鄭文燦臉書道感恩。（圖／翻攝自網路）

鍾老年輕時，在龍潭國小任教。龍潭國小的教師宿舍，是孕育鍾老文學思想的重要歷史建築，所以市府將原有的日式宿舍，整修為「鍾肇政文學園區」，紀念鍾老過去的生活與文學作品。同時，市府每年舉辦「鍾肇政文學獎」，傳承鍾老提攜文壇後進的精神，鼓勵更多年青作家投入寫作。

鄭文燦也道出：「我永遠都不會忘記，2014年的大選前夕，鍾老抱病，親筆寫了公開信，力挺我」。我想，那是懷抱著一份疼惜後進，還有對桃園進步的期許。而我就任市長時，鍾老用客語寫了一首詩《天光囉》，這首詩的手稿，一直放在我的辦公室。上面寫著，希望我們的桃園能夠「上昇又昇」、「衝向無盡的天空」，期許我能引領城市向前邁進，迎向天光。

如今，鍾老先我們一步，回到了主的懷抱。但我永遠不會忘記鍾老對我的期許，以及他對這片土地的關懷與熱愛。鍾老，謝謝您，天光囉，我們都在這裡仰望著您！鄭文燦市長將於17日上午11點，到龍潭武德殿弔唁「台灣文學之母」作家鍾肇政。

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