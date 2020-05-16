國民黨要蔡英文520後親登太平島　民進黨團：當務之急應是爭取加入WHO

▲南沙群島太平島。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文將於5月20日就職連任，國民黨立法院黨團計畫將於22日立法院會提出公決案，建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備，以及建議蔡英文連任就職後擇期親往太平島視察。對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，目前台灣的當務之急應該是爭取加入世界衛生組織（WHO），而不是在南海區域緊張的此刻，還要建議蔡英文親登太平島，不了解國民黨團的目的是什麼。

蔡英文即將在5月20日展開第二任任期，國民黨團則預計在22日立法院會提出公決案，公決案內容提及，有鑑於中華民國實質占有、有效統治南海群島的東沙島、太平島超過半世紀從未間斷，國安局建議國防部注意南海局勢與外離島防務，以及各國在南海部署情況以及東沙情勢。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨團表示，2008年及2016年，前總統陳水扁及馬英九都曾親往太平島視察駐守人員及島嶼建設，確定中華民國主權占有事實。

根據公決案草案，國民黨團建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備，儘速落實南海諸島港口浚深及碼頭整修計畫、100噸級巡防艇建設避颱強化工程計畫、碼頭岸水油電設施增建計畫、加裝助導航設施等計畫加速進行，以強化東沙島、太平島駐島與執行巡護任務能量，讓100噸級巡防艇常駐東沙島及太平島，使東沙島及太平島成為人道救援中心及運補基地，提升維護南海主權與捍衛漁權功能，落實南海海域巡弋任務，宣示捍衛南海疆土決心。

對此，國民黨團總召林為洲16日證實，國民黨團有意於22日立法院會提出公決案，建請海巡署與國防部積極強化東沙島及太平島戰備整備，並建議蔡總統連任就職後擇期親往太平島視察，宣示中華民國在南海主權。

▲民進黨團書記長鍾佳濱。（圖／記者林敬旻攝）



鍾佳濱受訪時表示，國家主權無庸置疑，但不了解國民黨團想這麼做的政策目標效用是什麼。鍾佳濱質疑，國民黨團此時提出這種想法，是否真的是在幫助台灣。

鍾佳濱強調，朝野政黨對內意見主張或許不同，但是在對外爭取國家的國際地位應該是不分朝野立場一致，且台灣在這次新冠肺炎的疫情下，防疫表現得到舉世讚揚，國民黨團如果維護台灣權益，當務之急應該齊心齊力對外爭取台灣加入WHO，而不是讓國人失望，在南海區域緊張的此刻，還要建議蔡英文親登太平島，不了解背後的目的是什麼。

民進黨立委王定宇則表示，基本上國家元首要去國家領域內的任何一寸土地，都是沒有問題的事情，不過太平島的主權到目前為止並沒有遭受挑戰，「總統要去我覺得沒有什麼問題」。

不過王定宇也說，現在太平島真正的問題是，中共解放軍在周邊不斷窮兵黷武，不只是影響台灣，也對菲律賓、印尼、越南等國都造成實質侵害，所以區域的麻煩製造者就是中共，中共運用解放軍的軍力進行侵擾是的行動，才是目前真正的問題。

王定宇認為，國民黨團要提案讓蔡英文親登太平島，這點他個人沒有意見，但是國民黨也應該向他們的好朋友中國共產黨提醒，不要老是做出麻煩製造者的行為，不僅對國際關係不好，也對防疫的國際合作沒有幫助，對中國大陸本身更是沒有好處。

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