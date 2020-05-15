高樹鳳梨芋頭產季到　內外銷受消費者肯定

▲屏東縣高樹鄉23日舉辦「109年度水資源宣導暨農特產品鳳梨芋頭推廣活動」，今15日舉行記者會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉今年全鄉鳳梨種植面積超過800公頃、芋頭種植面積也有350多公頃，為全台第二大芋頭產地；鄉公所將於23日舉辦「109年度水資源宣導暨農特產品鳳梨芋頭推廣活動」，現場除提供1000份鳳梨芋頭車輪餅、鳳梨芋泥夾心吐司創意料理讓民眾免費享用外，也有市集、表演、摸彩等活動。

▲▼高樹梨鳳梨及芉頭很有名。

高樹鄉位於水源水質水量保護區，好山好水，孕育出豐富的優質果物；大面積種植的鳳梨及芋頭分布大武山腳,高樹水質甘甜絕浄,培育出的鳳梨及芋頭,果型飽滿、香氣濃郁。

高樹鄉今天舉行記者會，鄉長王樹圍表示，高樹鳳梨種植面積約1000公頃，每年有上萬噸出口外銷，種植鳳梨技術享譽國際，占全台出口鳳梨4萬餘噸的1／3，傲視全台，因外銷品要求嚴格，可見高樹鳳梨的品質極佳，才受到外國客戶青睞。

他說，目前高樹芋頭已進入盛產期，口感或香味最佳，極富盛名的甲仙芋餅、芋冰的最佳材料很多也用高樹芋頭，「高樹芋」不但芋梗長得高，芋頭更是碩大，無論在口感、風味及色澤上都獨具特色，每年此刻進入盛產期，芋頭品質最佳。鳳梨部分，舉凡金鑽鳳梨、冬蜜鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、香水鳳梨、甘蔗鳳梨、蘋果鳳梨等各式品種，在高樹鄉都找得到，是高樹最重要的農產品。

活動當天，設有體溫測量站及酒精消毒區，更有 派遣人力控管活動現場人數、提醒民眾保持一定的防疫距離，確保民眾健康。

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