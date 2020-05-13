檳榔盤商轉途種玉荷包　草生栽培自然熟成…首種就結實豐

▲屏東縣內埔鄉青農宋昇益轉型改種玉荷包，首種就有好收成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉青農宋昇益原從事檳榔盤商生意，這兩年轉型改種玉荷包，承租1公頃的玉荷包田獨立管理，不用生長劑自然熟成，以草生栽培方式管理，第一年就有好收成，且是屏北地區最早採收，口感鮮甜略帶微酸，吃得健康安全，擄獲消費者的心。

38歲宋昇益第一次自立管理玉荷包就豐收，並比其他人早收成；他說，家裏長輩大多種玉荷包，尤其是屏科大附近的老欉玉荷包樹，繁衍好幾代，先前他做檳榔生意時，偶而幫忙荔枝園裏工作，由於檳榔生意逐漸走下坡，去年放棄後，決定租下親戚大約1公頃的玉荷包田來自行管理。

宋昇益表示，種玉荷包的門檻及技術很高，有時遇到氣候變化就全軍覆沒，而他租的這塊玉荷包田已好幾年欠收。因此租下來用盡所有心思照顧，除向長輩請教外，也到試驗單位研習。

他強調，雖然花開得茂盛，但要能結果才重要，適當修剪及肥培管理，更重要的是安全用藥，今年產期有普遍延後情形，但產量比往年還高，約有7成可收，由於且比大部分農家產期早10幾天，最近已開園採收，下星期就可進入盛產期，因為產期短前後不到20天，已開始備戰，很快就進入玉荷包的戰國時代。

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