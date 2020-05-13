　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

檳榔盤商轉途種玉荷包　草生栽培自然熟成…首種就結實豐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣內埔鄉青農宋昇益轉型改種玉荷包，首種就有好收成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉青農宋昇益轉型改種玉荷包，首種就有好收成 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉青農宋昇益原從事檳榔盤商生意，這兩年轉型改種玉荷包，承租1公頃的玉荷包田獨立管理，不用生長劑自然熟成，以草生栽培方式管理，第一年就有好收成，且是屏北地區最早採收，口感鮮甜略帶微酸，吃得健康安全，擄獲消費者的心。

38歲宋昇益第一次自立管理玉荷包就豐收，並比其他人早收成；他說，家裏長輩大多種玉荷包，尤其是屏科大附近的老欉玉荷包樹，繁衍好幾代，先前他做檳榔生意時，偶而幫忙荔枝園裏工作，由於檳榔生意逐漸走下坡，去年放棄後，決定租下親戚大約1公頃的玉荷包田來自行管理。

宋昇益表示，種玉荷包的門檻及技術很高，有時遇到氣候變化就全軍覆沒，而他租的這塊玉荷包田已好幾年欠收。因此租下來用盡所有心思照顧，除向長輩請教外，也到試驗單位研習。

他強調，雖然花開得茂盛，但要能結果才重要，適當修剪及肥培管理，更重要的是安全用藥，今年產期有普遍延後情形，但產量比往年還高，約有7成可收，由於且比大部分農家產期早10幾天，最近已開園採收，下星期就可進入盛產期，因為產期短前後不到20天，已開始備戰，很快就進入玉荷包的戰國時代。

►花蓮美侖飯店精緻雙人房兩天一夜住宿券

ET快訊
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
曾激吻三上悠亞！男偶像養後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間更要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

檳榔盤商轉途種玉荷包　草生栽培自然熟成…首種就結實豐

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

外籍移工電動自行車「漏氣」求助　潮州警熱心「打氣」

第一銀行贈熱像測溫儀、防護衣　花蓮門諾總院分院防疫再升級

花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

台東卑南溪口1男子失足落海　海巡警消徹夜搜救未尋獲

桃園敬老金年發放26億　市議員牛煦庭建議訂發放總額天花板

向防疫人員致敬　桃園4景點即日起迄年底享免費入園

斷訊7天大逆轉！300人狂鼓掌「重啟連線」　里民大會曝抗議內幕

台南藍軍送蛋糕　幫第一線辛苦公所人員加油打氣

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

檳榔盤商轉途種玉荷包　草生栽培自然熟成…首種就結實豐

防疫＆治安不鬆懈　屏警辦理聯合稽查8大營業場所

外籍移工電動自行車「漏氣」求助　潮州警熱心「打氣」

第一銀行贈熱像測溫儀、防護衣　花蓮門諾總院分院防疫再升級

花蓮老饕級西瓜搬上螢幕！電視購物500顆不到30分鐘賣光光

台東卑南溪口1男子失足落海　海巡警消徹夜搜救未尋獲

桃園敬老金年發放26億　市議員牛煦庭建議訂發放總額天花板

向防疫人員致敬　桃園4景點即日起迄年底享免費入園

斷訊7天大逆轉！300人狂鼓掌「重啟連線」　里民大會曝抗議內幕

台南藍軍送蛋糕　幫第一線辛苦公所人員加油打氣

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

地方熱門新聞

斷訊7天逆轉　300人鼓掌重啟連線

里民大會開始　柑井里連線回來了

向防疫人員致敬　桃園4景點免費入園

員警眼尖發現欲跳橋輕生女子及時制止

赤崁園區發現大面積考古遺跡　文化團體喊話

買二手車改裝　送修發現竟是靈車

10萬變36萬　同事還不出錢遭毆囚禁

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

28天零確診　大江購物撒幣3000萬搶市

桃園楊梅物流倉儲大火　火勢全面燃燒

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

長期免費供應學鮮乳　斗南品牌「他里霧」搶鮮上市

花蓮西瓜搬上螢幕銷售　500顆30分鐘全賣光

里港警封閉式取締重點交通違規　3天299件

更多熱門

相關新聞

移工電動自行車「漏氣」　警熱心「打氣」

移工電動自行車「漏氣」　警熱心「打氣」

一位印尼籍移工騎乘電動自行車要到工作工廠維修機器，途中輪胎卻漏氣，動彈不得，急著滿身大汗跑到派出所求助，警方檢視輪胎沒有破損後，以打氣筒幫忙打氣，確,認安全無虞後，讓他順利返回工廠上工。

里港警徐正山下勤務即衝捐血站　8年捐819次

里港警徐正山下勤務即衝捐血站　8年捐819次

里港警封閉式取締重點交通違規　3天299件

里港警封閉式取締重點交通違規　3天299件

芋頭世家！高樹青農潘信偉3代種芋頭

芋頭世家！高樹青農潘信偉3代種芋頭

他喊：妳害我不能打！提「超誇張要求」硬上女大生

他喊：妳害我不能打！提「超誇張要求」硬上女大生

關鍵字：

屏東內埔宋昇益檳榔玉荷包

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面