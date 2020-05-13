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外籍移工電動自行車「漏氣」求助　潮州警熱心「打氣」

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▲潮州警分局泗洲派出所警員鄭朝祐種印尼籍工電動自行車打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局泗洲派出所警員鄭朝祐種印尼籍工電動自行車打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一位印尼籍移工騎乘電動自行車要到工作工廠維修機器，途中輪胎卻漏氣，動彈不得，急著滿身大汗跑到派出所求助，警方檢視輪胎沒有破損後，以打氣筒幫忙打氣，確認安全無虞後，讓他順利返回工廠上工。

潮州警分局泗洲派出所警員鄭朝祐日前擔服待命服勤勤務，一位印尼籍移工譯名44歲的印尼籍移工滿身大汗、無助地牽著一輛電動自行車到派出所，以生澀簡單的中文向鄭員求助。

44歲杰姓外籍移工表示，6時30分許騎乘電動自行車欲至工廠維修機器，途中輪胎漏氣，突然無法騎行，由於對臺灣街道人生地不熟，亦無其他臺籍朋友可以幫忙，唯一的交通工具就是這台車，在不知怎麼辦的情況下，只好牽著這台愛車請警察幫忙。

鄭員獲悉，先檢查車胎確認有無破損，再以打氣筒將輪胎打氣充飽，同時檢視該車是否還有其他問題，確定安全無虞後，讓杰姓外籍工順利返工廠。這位移工離去前，對警方提供的協助一再表達感謝，並稱讚臺灣警察親切且熱心。

潮州警方表示，近日全台各地高溫炎熱，提醒民眾行車前，不論車型種類，在出門前多注意車況，以維護自身及其他用路人「行之安全」，始能快樂出門、安心回家。

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