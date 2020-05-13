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中華民意研究民調／蔡英文施政滿意度達65％　內閣第1是「他」滿意度94％

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▲▼蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆談話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡文鈴／台北報導

520就職典禮將於下周舉辦，總統蔡英文即將迎接第二任期，「中華民意研究協會」13日公佈最新民調，民眾對於蔡英文過去4年執政表現，滿意度達65％；而在行政院長蘇貞昌所領軍的內閣成員中，民眾對於衛福部長陳時中滿意度達94％。

針對蔡英文這四年以來的表現，民調顯示，滿意度達65％、不滿意度22％；在維持兩岸關係」方面的表現，滿意度57％、不滿意度32％；「維持國際外交關係」方面的表現，滿意度63％、不滿意度27％；「促進臺灣經濟發展」方面的表現，滿意度56％、不滿意度34％；「推動司法改革」方面的表現，滿意度39％、不滿意度45％；「照顧勞工生活」方面的表現，滿意度53％、不滿意度35％。

而蔡英文連任後，未來在兩岸關係上的關係如何？民調顯示，越來越好6％、差不多49％、越來越差34％、無意見11％。

在行政團隊方面，民眾對於蘇貞昌擔任行政院長的表現，民調統計，滿意度達62％、不滿意度28％；而在內閣成員中，衛福部長陳時中的滿意度為94％、不滿意度2％；內政部長徐國滿意度41％、不滿意度35％；交通部長林佳龍滿意度54％、不滿意度30％；外交部長吳釗燮滿意度45％、不滿意度30％；陸委會主委陳明通滿意度30％、不滿意度35％。

另外，政府針對受到新冠肺炎疫情衝擊的產業，推出紓困方案，例如補貼薪資、租金減免、水電減免、融資貸款等，是否滿意政府表現？滿意度56％、不滿意度34％。

對於政府推出的防疫紓困措施，包括「紓困現金」和「消費折扣回饋的酷碰券」較贊成哪一種？62％民眾贊成發放紓困現金、16％民眾贊成發放消費折扣回饋的酷碰券。

本次民調由中華民意研究協會於109年5月5日至5月8日進行調查，對象20歲以上戶籍設台灣地區的民眾，使用電腦輔助電話調查系統（CATI），以電話訪問方式進行調查，共取得1,071份有效樣本，於95％信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0個百分點以內。共接觸1,475位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為404位，拒訪率為27.4％。

▲▼陳時中衛福部台北醫院慰問醫護-陳時中（圖／記者周宸亘攝）

▲陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

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