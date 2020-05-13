他轉貼「小英博士是假」涉散佈謠言　法官裁定不罰3關鍵原因曝光

▲網LINE散布「連美國都知道小英的博士是假的」不實訊息，被依違反《社維法》移送法辦，但法官認為沒造成人民畏懼與恐慌，因此裁定不罰。（圖／資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者孫于珊／台北報導

一名李姓男子在通訊軟體LINE上，散布關於「總統蔡英文的博士是假」的不實訊息，被警方依違反《社會秩序維護法》移送法辦。台北地院認為，訊息雖可能會造成人民對總統的不信任，但不信任感不見得使人民畏懼、恐慌，與《社維法》構成要件不符，因此裁定不罰。可抗告。

警方移送指出，李男2019年11月8日晚間11時許，在LINE的群組內，公開散布不實訊息，「小英紐約的律師執照被取消，連美國都知道小英的博士是假的，以下是被紐約州最高法院判決的資訊」，但總統府發言人同年10月16日已於臉書上澄清此為假消息，因此認為李男散布謠言，影響公共安寧，涉違反《社維法》。

李男承認訊息是他本人轉貼，但他辯稱，不知道訊息為假訊息，也不知道總統府發言人已澄清為假消息，「我認為是真的訊息」。

法官認為，李男轉貼假訊息並非故意，並指出，《社維法》立法目的是在保障社會公共秩序而非個人名譽，訊息內容意在質疑總統個人的學經歷，雖可能造成人民對總統的不信任，但人民的不信任感不見得會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，且移送機關並未具體舉證說明聽聞者有何產生畏懼或恐慌，及影響公共安寧的程度等情形，不得單憑李男刊載的假訊息就定他有罪，因此認定李男行為與法律構成要件未合，裁定不罰。

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