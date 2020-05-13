衛福部血汗建檔幫大忙！新北紓困審核數可望從落後拚到領先





▲新北擴大紓困申請案。（圖／新北市社會局提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市政府日前將收到的9千多件紓困申請案，搶在週五下班前突襲式送往中央衛福部審核，挨批甩鍋引發熱議。衛福部工作人員趕在週末加班，建檔審核超過六千件，也讓新北的審核金額可望從落後拚到領先。根據統計資料，截至12日，全國已有7689位民眾通過審核，發出1億零38萬紓困金。

知情官員表示，衛福部弱勢e關懷急難紓困子系統，目前每天兩次早上10點及下午3點進行財稅資料查調作業，包含所得、動產(存款係採利息收入回推本金計算)資料，公所人員只要將案件資料鍵入系統後，系統將會自動進行查調作業，並可依據財稅資料自動推算是否符合本次擴大急難紓困之請領資格。希望中央地方一起合作，會盡快將紓困金發給民眾。

根據昨天的統計，5/12為止，全國已有7,689位民眾通過審核（132,336位民眾提出申請），核定1億零38萬紓困金，相信審核速度也會愈來愈快。

知情官員指出，其中新北市部分，擴大急難紓困收件的受理案在衛福部加班趕工下，已經達到超過六千件、核定案件超過三百件，總計核定金額超過三百六十萬。他無奈表示，當初六都僅有新北要送中央建檔，所以進度大大落後其他各縣市，在衛福部「血汗建檔」週末加班的幫忙下，新北拚上第三名，可望從落後拚到領先。

根據統計資料，截至12日止，擴大急難紓困的核定金額六都中由台南市、桃園市領先，分別核定金額得到886萬及392萬，新北市以363萬緊追在後。件數較少的是高雄市，僅核定75萬元。

新北市府將收到的9千多件紓困申請案直接送中央爭議不斷。在引發輿論質疑後，新北市府後又稱要自己審，委由衛福部在11日下午將2大車的文件送回市府。針對「中央不審新北審」的說法，有知情官員相當不以為然，強調中央其實早就完成大多數作業，事實上，新北市府只需要進系統確認資料正確就能開始發錢。

對於中央不願審、新北自己審說法，知情官員表示，紓困金的申請到發放，其實最麻煩的就是第一步驟的資料建檔，以及第二步驟的收入、存款的資料勾稽，確認勞保和財稅資料等，第三步驟大多數個案回到地方縣市政府後，其實只要在系統內確認就可以發錢了，何來「退回地方」、「中央不審地方審」說法？官員表示，中央地方應該一起努力，不是甩鍋後還引導輿論去賺政治紅利。

▼擴大紓困專案執行進度。（圖／衛福部提供）