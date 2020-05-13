黃智賢稱「用水神很多年沒毛病」　怒嗆陳時中「狂妄」：憑什麼罰水神？

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「水神」用途引發爭議遭開罰66萬，衛福部長陳時中12日於疾管署記者會中表示，次氯酸水在食藥署認定是環境清潔用品，不能用於人體。對此，媒體人黃智賢在臉書表示，自己用水神很多年「沒毛病」，更反問「民進黨罰水神66萬，是要殺雞儆猴？」

黃智賢12日在發文表示，水神是次氯酸水，次氯酸水可以抗菌，可以消毒，沒錯吧？水神不是用來喝的，是用來消毒的，沒錯吧！水神噴到眼睛，或者誤食，不傷害人體，沒錯吧？那民進黨罰水神66萬，是要幹嘛？是要殺雞儆猴？「我用水神很多年了，沒毛病。」

黃智賢怒嗆「民進黨、陳時中，要不要出來講清楚？是憑什麼罰水神？是因為政治，還是因為，你只是太狂妄？」

「水神」次氯酸抗菌液遭民眾投訴涉及廣告不實，由食藥署移送北市衛生局調查，並依違反藥事法開罰66萬元。對此，台北市長柯文哲10日表示，他自己也有去問局長說「一定要罰嗎？」，「他說這個是人家檢舉，中央又交辦，所以還是那四個字叫依法行政」。

而陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會強調，從來沒有中央交辦過，主要是因為水神不是藥品的，不能做療效廣告，次氯酸水用在環境上面都沒有問題，是有一定的效果，但在食藥署認定是環境清潔用品，但也不要拿來喝。

▲水神。（圖／記者湯興漢攝）