影／「本是同根生」下一句？　侯友宜讚陳時中「合作多愉快」

記者羅婉庭／新北報導

新北市日前因將因將初審後急難紓困書送至衛福部，引發中央與地方的紛爭，新北市長侯友宜寫公開信給基層公務人員提到「本是同根生」，外界討論是否影射中央「相煎何太急」。對此，侯友宜12日大笑兩聲表示，陳時中說「合作多愉快」，跟他的「結果同達成」想法完全一致。

▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）

行政院長蘇貞昌日前表示「中央審核，地方免責」，因此新北市社會局將近萬件已通過初審的紓困輸送是衛福部，被外界認為是找中央麻煩。

侯友宜與衛福部長陳時中電話聯繫後，達成共識將紓困書收回新北審核。對於基層員工日夜加班的辛勞，侯友宜寫了公開信感謝基層，但文中提及「本是同根生，結果同達成」，再度引發討論，陳時中則會應「合作多愉快」。

對於外界解讀侯友宜是要引射「相煎何太急？」，侯友宜說，各位有看過那封信，他上一句本是同根生，下一句寫的是希望結果同達成，這意思是說大家都是一個目標希望做好，能夠合作愉快把目標完成，也感謝陳時中部長接著說合作愉快，跟他的結果同達成完全一致。

侯友宜指出，謝謝這封信出去後，基層同仁完全理解，不管是衛福部，或是第一線同仁、區公所，大家要互相體諒包容、共創雙贏，中央與地方彼此之間共同攜手合作，面對紓困防疫大家把事情做好。