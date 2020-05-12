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科威特友台協會函賀蔡英文就職　挺台參與WHO

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▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社記者何宏儒安卡拉12日專電

科威特-台灣友好協會致函總統蔡英文，祝賀將於5月20日連任就職，並表達堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的立場。

科威特-台灣友好協會（Kuwait-Taiwan Friendship Group）榮譽主席、現任國會議員沙雷艾秀爾（Saleh Ashour）及協會會長穆斯塔法（Mustafa Behbehani）共同具名，於5月11日透過駐科威特代表處函賀蔡總統。

函中指出，台灣在公衛領域深具經驗與先進技術，並且特別稱讚台灣因應俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），所採行的超前部署及科技防疫成效「令人欽佩，足以證明台灣能為全球醫療衛生體系加分」。

賀函強調：「科威特-台灣友好協會願堅定支持台灣成為世界衛生組織一分子，方能在防疫上為國際社會作出更多貢獻。」

協會並將賀函以英文和阿拉伯文公開發布在Instagram會員對外網頁上，以展現科威特各界支持台灣的力量，期盼獲得網友共同響應，支持台灣加入WHO。

科威特-台灣友好協會目的在推動雙邊經貿與文化合作，會員包括科威特國會議員、王室成員及對台友好的企業界人士。協會由發起人、現任會長科威特海灣集團（ Kuwaiti Gulf Group for Administration and Economic Consulting）總裁穆斯塔法與駐科威特代表處共同規劃兩年，於今年1月初成立。

穆斯塔法曾於去年受邀訪台。他先後擔任秘魯及古巴等國友好協會會長，在科威特深受各國人士敬重。

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