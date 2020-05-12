新竹市三個親子館5月14日重新開館　入場人數控管採實名制

▲廣受大小朋友喜愛的三個親子館將於14日重新開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應武漢肺炎疫情，新竹市政府為避免群聚感染，保護親子們的健康，新竹市三區的親子館自2月份起陸續減少課程並於3月底開始休館。市府考量目前疫情狀況，為維持親子們的生活所需，宣布將於5月14日周四起重新開館，入館採每時段限制親子組數（東區、香山區上限50組親子，北區上限10組），同時施行嚴格防疫措施，包括每日進行紫消燈消毒、漂白水清潔設備等等，也將全面實施入館實名制、成人配戴口罩措施，保護入場親子們的健康。

社會處長李季縈表示，廣受大小朋友喜愛的三個親子館將於14日重新開放，本市三個親子館每日入館共3梯次，分別為上午10點、下午1點半及3點半，東區及香山區親子館每次可以有50組親子，北區親子館因場地較小每次入館為10組親子。想要預約入館的家長，即日起可至新竹市托育資源中心親子館網頁( https://wpcc.hccg.gov.tw ) 登記預約入館日期及時段。

開館前各場館已全面進行消毒工作，包含每日以稀釋漂白水清潔地板、擦拭設施設備及教玩具圖書，並開起氣窗、大門、排風扇、空調，使親子館室內保持通風，再用紫消燈進行消毒，以最高規格及安全的環境迎接大小朋友。

開館後也會持續進行工作人員及入館民眾健康管理，工作人員每日上班均先清洗手部及量額溫，服務親子之工作人員須全程配戴口罩，入館前所有親子除了實名制登記外，都要進行手部消毒及量額溫等，落實各項防疫措施。

社會處提醒，重新開館後的親子館，家長仍須全程配戴口罩，有關親子館預約入館、相關課程與聯絡訊息，除了可至本市親子館網頁(https://wpcc.hccg.gov.tw)查詢，也可直接電話聯繫：東區親子館：03-5330761、北區親子館：03-5230866、香山區親子館：03-5301268。