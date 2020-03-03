林智堅視察身障機構　宣布配給萬片口罩及百瓶消毒液

▲天使打擊樂坊學員帶市長到洗手台，熟練又正確地示範洗手步驟。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市長林智堅今(3)日前往財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心，視察及關心身心障礙機構的防疫工作。晨曦發展中心肩負照顧超過百位身心障礙朋友的工作，面對武漢肺炎嚴陣以待，林智堅也特別帶來3000個口罩，提供照顧人員使用，並宣布將發放1萬2千片口罩、150瓶消毒液與15份補充包，給15家身障機構日照中心，做各機構防疫工作的最好後盾。

林智堅表示，面對武漢肺炎疫情，「市府用心、市民放心」，會陪民眾安心度過這段期間，讓中央配給到地方的口罩妥善分配和利用，同時加強與民間機構合作。今日帶來3000個口罩給照顧人員，也當場宣布，將針對15家身障機構日照中心發放1萬2千片口罩、150瓶消毒液與15份補充包，希望陪大家一起度過防疫難關。

林智堅也前往關心晨曦發展中心的「天使打擊樂坊」，學員宜修熱情地帶市長到教室的洗手台，熟練又正確地示範「濕」、「搓-內、外、夾、弓、大、立、腕」、「沖」、「捧」、「擦」的洗手步驟。

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會執行長林湘雅表示，基金會附設的晨曦發展中心共有14班、142位學員，提供日間照顧服務和協助參與各類社交活動。武漢疫情期間，為了保護所有學員的健康，整個基金會戰戰兢兢、嚴陣以待，非常感謝市府團隊在期間在防疫工作、物資上的大力支持。

財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會表示：防疫期間所有服務對象進入機構及返家前，都會測量體溫，在課堂上教導吃東西前後、上廁所前後、觸摸相關物品後都要勤洗手，若師生前往有疫情的國家或接觸其親友，皆採自主隔離14天。

晨曦發展中心主任羅詠娜表示，面對防疫工作，機構內電腦課、籃球課、手作課等社團活動採不拆班上課，降低感染風險，也將外出體驗採購活動課改在班上練習；如發現學員有咳嗽、呼吸道症狀ㄧ定要戴口罩，且每天服務對象返家後，每個班級及活動空間都將全面消毒。

社會處長李季縈表示，因應防疫工作，社會處已完成所轄各館舍以及所有福利機構的防疫稽查及衛教宣導，至今已發送6,172片備用口罩至各機構，配給給身障及日間照顧機構、復康巴士司機等單位。另外，針對本市列冊獨居且行動不便的身心障礙者，也持續關懷及訪查，並提供相關防疫衛教及物資。