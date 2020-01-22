竹市社福不打烊　市府結合愛心商家攜手助弱勢童

▲「呷熊飽」餐食補助讓弱勢家庭的家長不必擔心寒假孩子的餐食。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寒假即將到來，為了讓弱勢家庭的家長不必擔心寒假孩子的餐食，新竹市政府社會處結合愛心商家及企業，幫助忙於生計的家長一起顧囝仔，持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，讓弱勢孩子可以持餐券兌換三餐，也透過「愛心福利社」讓弱勢家庭持愛心福利卡，選取所需民生用品，幸福呷飽過寒假。

社會處長李季縈表示，「呷熊飽」餐食補助計畫，當弱勢家庭有餐食需求時，社工員評估核發每張80元面額的餐券，讓民眾就近至合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包及三明治等熱食，目前四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家的愛心商家發揮愛心，108年有7,160人次受惠。



除了「食」之外，照顧弱勢民眾應該是全方位，包含「衣」、「住」及「用」都應該面面俱到，因此106年統一盤整各界的愛心物資，在衛福大樓開設「愛心福利社」，以結合各界資源，提供弱勢家庭六大生活類型物資，包含嬰幼兒用品類、成人用品類、生活百貨類、飲品沖泡類、罐頭泡麵類及食品雜貨類等，由社工員評估弱勢家庭需求後，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，108年共有1萬48人次受惠。



小彥的媽媽身兼兩職，打零工維持生計，原患有憂鬱症，後因車禍致左腿骨折需休養6週，精神狀況更加不穩定，且前幾日大雨導致住家內因房屋漏水嚴重，棉被浸濕發霉，日前社會處社工員進行春節前的關懷訪視，評估寒假期間無學校營養供餐，會影響小彥家的餐食穩定，因此協助申請愛心福利社的物資及呷熊飽餐食券，期待藉此可以減緩家裡經濟負荷，讓小彥母子倆安心溫暖的度過寒假。



小彥與媽媽拿著餐食券去熱食店兌換餐食，小彥換了熱騰騰的鴨香飯、貢丸湯及荷包蛋。當小彥與媽媽津津有味的吃著，一旁的李嘉偉老闆表示，想起早期父母創業時的辛苦，自生意上軌道後，就一直想要回饋社會，所以在108年加入呷熊飽商家的行列，希望盡自己小小的力量，帶給更多人幸福溫暖。

社會處呼籲，如市民朋友或各機關學校及民間社福團體發現有學童三餐不繼或生活困難，社區鄰居家中出現變故，請通報市府社會處，讓社工員評估其家庭狀況媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。