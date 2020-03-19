林智堅視察「住宿型」機構情境演練　強化竹市防疫應變能量

▲新竹市長林智堅視察北澤產後護理之家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市長林智堅19日前往身障福利機構新竹市啟能生活照顧中心及北澤產後護理之家，視察「住宿型」機構防疫情形，包括模擬情境應變及整備防疫物資，讓機構面對疫情爆發時，能即時啟動感染管制措施並通報主管機關。「我們寧願白忙一場，也不要派上用場」，林智堅表示，防疫工作首重超前部署，肯定機構嚴謹作為，同時也指示衛生局協助盤點全市產後護理之家床數、人力及物資需求，並於必要時協助調度。

林智堅表示，目前全台已破百例，疫情持續升溫，本市防疫工作一向高標準處理因應，並秉持超前部署的規劃，藉由身障福利機構及產後護理之家作為感染管控示範對象，實地演練模擬出現疑似病例的應變流程，可供其他機構觀摩學習，強化全市防疫應變能量。

林智堅首先前往24小時服務的新竹市啟能生活照顧中心，機構演練出現一例發燒個案，後續啟動疑似案例隔離、空間消毒、通報、後送醫院等流程。

啟能生活照顧中心主任張貴貴指出，防疫期間工作人員與服務對象每天量體溫、戴口罩、勤洗手，並使用漂白水消毒環境。中心為避免發生群聚感染情形，提前將服務對象的空間與照顧人力分艙分流，以降低感染風險，也承諾全力配合市府的防疫措施。

接著前往北澤產後護理之家，林智堅表示，產後護理之家是照顧母嬰健康的第一線，防疫期間更應加強對媽媽及寶寶的保護，指示衛生局指導、產後護理之家配合，增強門禁管制與限制探訪機制，改為視訊探訪，以減少交互感染機會，並責成衛生局盤點全市產後護理之家可用資源，以便應對抗疫可能需要的清空作業和分流機制。

北澤產後護理之家副總蕭姿妍表示，已在每房配置乾洗手液，並實施出入口管制，探訪者須戴口罩、量體溫、乾洗手，員工與母嬰皆須每日體溫量測及監測健康狀況，且護理人員不跨區照顧。最重要的是，也開啟嬰兒室防護措施，讓嬰兒床間距90公分，並備有獨立空調的嬰兒隔離室，供專員照護疑似感染新生兒時使用，也現場模擬有確診個案時的分艙分流機制。

衛生局長王宗曦表示，面對武漢肺炎疫情持續延燒，不少孕婦及產婦媽媽擔心受感染並影響新生兒，透過積極的防疫作為，以及預先演練應變整備計畫，可以超前部署，保障工作人員及住民的健康安全。

社會處長李季縈表示，為因應防疫工作，社會處不僅已完成所轄各館舍以及相關福利機構的防疫稽查及衛教宣導，也落實各館舍及相關福利機構的防疫計畫的規劃與實施，以利在感染發生時能做到最即時且有效的管控。

衛生局也呼籲，產婦與新生兒抵抗力較弱，疫情期間應儘量避免出入醫院或人潮密集、空氣不流通的公共場合，家人也應加強洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好衛生習慣，由其外出返家接觸新生兒前應先更衣洗手，以降低感染機會。若出現發燒、咳嗽、呼吸困難、精神反應差、吃奶差、反覆嘔吐等症狀，應佩戴口罩並即時就醫。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導