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竹市愛心食材平台　攤商送愛心共餐長輩揪甘心

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▲每週三上午固定媒合愛心攤商提供愛心食材，提供辦理共餐食堂的單位。（圖／新竹市政府提供)

▲每週三上午固定媒合愛心攤商提供愛心食材，提供辦理共餐食堂的單位。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹農產運銷股份有限公司合作，自106年起在本市果菜批發市場成立愛心食材平台，每週三上午固定媒合愛心攤商提供愛心食材，提供給本市辦理共餐食堂的單位，讓共餐的長輩享用新鮮蔬果，迄今已發放132次，累計發放4萬7,520公斤食材。

新竹市政府社會處長李季縈處長表示，愛心食材平台由愛心攤商捐贈新鮮的蔬果及肉品，再由本市共餐食堂的志工們，每週三早上到果菜批發市場的分享平台，領取攤商們的愛心食材，再由共餐點的志工們烹調製作成餐食，提供社區長輩、經濟弱勢老人及身心障礙者享用。目前共有27個共餐食堂領取，而捐贈的品項除了蔬果攤商提供蔬果外，近期也有肉類攤商提供雞肉及鴨肉等，讓每次領取食材的社區志工們都驚喜連連，也替長輩感謝攤商們的愛心。

蔬果商吳玖郎大哥表示，自己已經在市場賣菜三十多年了，在106年時知道市府有這個政策就立刻響應，只要每週三時間一到，會主動把新鮮的蔬菜拿到愛心食材平台，就是希望能拋磚引玉，讓更多人一同加入捐贈的行列，讓長輩或弱勢民眾有更好的餐食營養。

本市福祿壽長青協會的志工曾雪琴也表示，每次去領取愛心食材時都很驚喜，市場的攤商很有愛心，市府也很用心在照顧社區長輩，每個月都有這麼豐富的蔬果及肉類，既可以讓餐桌上的飯菜變的更加豐富多元，也讓來共餐的長輩、送餐的弱勢老人吃的開心又健康。

在本市福祿壽長青協會參加共餐的黃奶奶也提到，自己來據點用餐好幾年了，每天中午最期待的就是排隊享用香噴噴的午餐，在得知自己享用的午餐有市場攤商們滿滿的愛心時，表示非常的感謝他們，也會把食材吃光光，不浪費攤商們的愛心。

社會處表示，市府推動共餐食堂的老人福利服務，讓長輩們走出家門，和鄰居建立感情、閒話家常，再加上有攤商們的愛心食材來加菜，真的讓長輩們吃得開心和放心，市府除了感謝愛心攤商的捐贈外，更期盼有更多的攤商響應，讓長輩在社區幸福呷百二！

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