3月奧捷團雲林母女確診　「曾經重症插管」都痊癒！1人今出院

▲雲林縣長張麗善親臨醫院慰問醫護並給予重獲新生母女打氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020年3月參加奧捷團而感染新冠肺炎母女，於臺大雲林分院隔離救治後不久病情急轉直下，兩人均重症一度插管，經治療後女兒已5採陰性，於今天護士節出院，其母親雖然仍住院復健中均痊癒解除隔離。雲林縣長張麗善親臨醫院慰問醫護並給予重獲新生母女打氣。

插管治療的母女經臺大醫院雲林分治療後成功脫險，於插管後的第23天分別成功拔管，恢復自主呼吸，母親安排於病房中復健，重新學習坐、站、走路，女兒於5月12日順利出院。而母女檔從重症脫險，對曾進入照顧的數百人次醫師、護理師、呼吸治療師、清潔人員是一大鼓舞；院方在出院這天獻花恭喜她重獲新生，母親雖然仍住院復健中，但是目前已可以探視。

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雲林縣長張麗善表示，在1月22日臺大醫院雲林分院啟動防疫應變計畫，擔負起雲林縣重症級急救責任醫院之角色，由演習到實戰接獲縣內重症個案，感謝這群「抗疫」英雄帶來好消息，也展現醫療團隊雄厚實力，巧逢5月12日國際護師節這天，對護理人員來說病人能康復出院是最欣慰的事。

[特殊高危險傳染性疾病氣管插管流程]。實際幫女兒插管的是急診醫學部副主任陳怡中、麻醉部主任陳世昱和醫務秘書陳崇裕，幫母親插管的則是副主任陳怡中和加護病房資深主治醫師心臟內科張勝南，母女的過程都很順利，一次到位。而第二個難關是呼吸衰竭的病患插管超過14天就可能發生繼發性細菌感染，兩名病患都沒有發生，代表醫療團隊、環境都符合標準作業流程。

醫療團隊總召集人醫務秘書陳崇裕表示，為搶救母女檔脫險，加護病房團隊派一位資深心臟內科、一位資深的胸腔內科醫師擔任主治醫師，以及一名住院醫師，與感染科主任林綺英，呼吸治療師、護理師、藥師、營養師及復健師組成跨科部團隊，每天開會討論包括用藥、血氧濃度、血中pH值、電解質、血糖、血壓、水分補充等細節，是團隊精心照顧下產生成功的照護結果。

臺大雲林分院長黃瑞仁表示，「勇氣不是天生，沒有一個人打仗不害怕的」。在制度上院方需保護同仁，因此謹守標準作業程序、保護同仁是最重要的環節，每一個照顧武漢肺炎的病患的同仁都會恐懼，按照標準作業流程，以最高等級來要求，在副院長馬惠明的構想及要求下，每一個人穿上防護衣後，資深的護理人員幫忙檢查，建立Buddy System，包括N95口罩是否密合、 防護衣是否完全安全，確認後才進去照護病人。

黃瑞仁強調，相信同仁經過這樣的實戰經驗，知道照著標準程序就能展現專業、勇氣，承擔這個任務很艱辛，團隊看到病患的恢復，成功拔管，有種成就感與榮譽感，也感到自己的專業有價值。

▲台大雲林分院展現醫療團隊雄厚實力，母女檔從重症脫險，女兒巧逢5月12日國際護師節出院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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