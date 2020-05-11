雲林斗南第一波現金紓困金8人合格　單親媽緊握3萬「繳2小孩學費」

▲斗南鎮民單親媽媽沈小姐，將以3萬元紓困現金用於繳交2名孩子的學費。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應疫情影響，政府善意加碼擴大紓困，卻因一開始發放條件交代模糊引發申請亂象；斗南鎮公所第一時間受理民眾申，今日通過1至3萬元紓困現金發放，展現以從速、從簡、從寬便民施政讓符合資格的8位鎮民不僅看得到也拿得到，及早獲得紓困幫助。領到三萬元的單親媽媽被放無薪假多月，緊握手中3萬元，向鎮長致謝。

斗南鎮公所鎮長沈暉勛11日下午親自發放8份斗南鎮第一波急難紓困金共18萬元，有8位申請通過的鎮民每人依緊急救難條件不等個別發放1至3萬元紓困金，鎮公所表示，雲林縣政府於5月8日將第一波急難紓困金15萬元撥入公所，加上公所第一季餘下的急難救助金3萬元總共18萬元,在公所人員週末加班盡速處理審核後，從約180份申請案件，依民眾申請日期及存摺等佐證相關資料完整性，採先審過的先發放。

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其中領到最高金額3萬元的沈小姐緊握著手中的現金表示，她本身是單親媽媽雖已有低收戶補助，身為家中「主要生計者」，平時在餐廳當服務生，但在疫情期間餐廳沒生意後突然放起了無薪假，臨時也沒地方可兼差工作，家中兩個孩子總不能餓著，眼看其中一個今年國三要畢業了，這高中學費打哪籌起，幸虧公所幫忙快速審核通過3萬元的補助，3萬快將用來繳學費，稍解燃眉之急。

斗南鎮長沈暉勛指出，紓困政策一發佈隨即指示公所同仁必須耐心協助鎮民受理申請案件，民眾只要攜帶身分證及切結書即可先申請，其他相關證明可以補件方式辦理，公所也可直接幫忙查詢，免實地訪查，以幫助受疫情影響致生活困難之民眾渡過此次難關。

斗南鎮公所社會課指出，衛生福利部5月5日發布詳細申請資格與內容，6日開放申請，申請對象如下：

一、因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬致生活陷困者。

二、原來工作，因疫情請假或無法從事工作，或雖有工作但每月工作收入減少，致家庭生計陷困(符合嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例第三條第五項)、未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險、未領有其他政府機關紆困相關補助、補貼或津貼。

三、考量受疫情影響,遭無薪休假,部分工時減少收入或每月工作收入未達基本工資之臨時工人數增加，亦屬間接受疫情影響，且家戶存款加收入未達當地每人每月最低生活費1.5倍(1萬8,582元)致生活陷困者，核發1至3萬元。

▲斗南鎮公所第一時間受理民眾申，今日通過1至3萬元紓困現金發放，符合資格的8位鎮民及早獲得紓困幫助。（圖／記者蔡佩旻攝）

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