快訊／今天也零確診！無本土病例「滿一個月」

記者洪巧藍／台北報導

又見零確診！中央流行疫情指揮中心今（12）日公布無新增病例，國內新冠肺炎維持440例，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，也是連續30天無本土病例。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，昨(11)日新增363例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報67,758例(含66,605例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

▲指揮中心長桌放上透明隔板，指揮官陳時中(中)宣布5月12日沒有新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，全球累計4,212,538例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,369,938例、西班牙227,436例、英國223,060例、俄羅斯221,344例及義大利219,814例為多；病例中285,290例死亡，以美國81,313例、英國32,065例、義大利30,739例、西班牙26,744例及法國26,643例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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