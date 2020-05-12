基隆市府積極協助業者紓困　2020年童話藝術節、老鷹嘉年華喊停

▲ 基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎疫情對各行各業造成衝擊，基隆市政府積極協助業者及市民紓困，希望能與業者一起渡過難關。市長林右昌表示，童話藝術節、老鷹嘉年華等兩項年度大型活動，在多方考量之下，決定2020年取消舉辦。

林右昌12日在市務會議後的記者會中，首先報告基隆市疫情通報，總計疑似通報個案246例，初步已排除，僅2例送驗中；社區通報檢測累計採檢352人，皆為陰性，僅2人送驗中。目前居家隔離列管 0 人、居家檢疫列管140 人，皆無不適症狀，持續關懷中；至於防疫旅館有27人入住中。

林右昌指出，目前全市防疫補償金共計受理1300件，已核定611件，其中328件已撥款，共計416萬元；至於急難紓困案件，市府自5月6日開始申請，截至5月11日共受理2179件，已核定42件，核定金額35萬元，至於諮詢件數則有6218件。另外市府釋出「安心即時上工」職缺449個，已媒合302人，皆已上工。

至於藝文紓困1.0部分，基隆市文化局共計受理8件申請案，都已核定，核定總金額155萬； 另外基隆市稅務局也分別針對使用牌照稅、娛樂稅及房屋稅等，提供業者減稅或延分期紓困措施，一起支持業者渡過疫情衝擊。

林右昌表示，雖然目前國內疫情穩定控制中，但考量大型活動會產生群聚，又難以維持社交距離，因此本市的年度盛事─童話藝術節、老鷹嘉年華，在經過多方考慮之後，決定今年都取消舉辦。

「美麗最大的祕密」