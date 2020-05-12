陸公布新一波「對美加徵關稅排除清單」　包含航天、雷達設備

▲大陸公告第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨中美經貿情勢變化，大陸國務院關稅稅則委12日公告「第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單」，內容包含航空航天、通訊、雷達等領域的設備，有分析認為，這是與當前中國大陸本土疫情趨緩、積極發展航天領域，以及在日前中美經貿團隊通話後，雙方緊張局勢稍稍趨緩有關。

根據大陸國務院關稅稅則委員會通告，經國務院批准，對第二批對美加徵關稅商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵中方為反制美301措施所加徵的關稅。

▲今年1月中旬，美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

公告指出，對已加徵的關稅稅款將予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起6個月內按規定向海關申請辦理。另第二批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。

國務院公告稱，未列入第一批、第二批對美加徵關稅商品排除清單的商品，企業可根據《國務院關稅稅則委員會關於開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作的公告》（稅委會公告〔2020 〕2號），申請市場化採購排除。

據了解，自中美貿易戰開打以來，中國大陸國務院分別於去年9月、12月公布第一批對美加徵關稅商品的第一、二次排除清單；1月中旬雙方簽署第一階段貿易協議後，中方再於2月21日，公布第二批對美加徵關稅商品的第一次排除清單，涉及木材、馬達、無創呼吸器和溫度傳感器等65項商品。

依據國務院關稅稅則委今日公布，自5月19日起實施的第二批第二次排除清單，包括非金屬礦產、金屬礦產、化學材料、醫用消毒劑、半導體、電子元件、發動機、蓄電池、燈泡，以及可應用於航空航天領域的玻璃材料、零組件，以及光通信設備，還有雷達及無線電導航設備相關零組件等。

另據《新華社》大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於5月8日上午，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行電話會議，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，並同意保持溝通協調。。

這是新冠肺炎疫情爆發之後，雙方代表首次對話。距離今年初達成第一階段經貿協議已有4個月時間，這也象徵著中美都認為疫情已經趨緩，有餘力處理談判事宜。

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