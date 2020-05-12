　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸公布新一波「對美加徵關稅排除清單」　包含航天、雷達設備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲大陸公告第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨中美經貿情勢變化，大陸國務院關稅稅則委12日公告「第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單」，內容包含航空航天、通訊、雷達等領域的設備，有分析認為，這是與當前中國大陸本土疫情趨緩、積極發展航天領域，以及在日前中美經貿團隊通話後，雙方緊張局勢稍稍趨緩有關。

根據大陸國務院關稅稅則委員會通告，經國務院批准，對第二批對美加徵關稅商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵中方為反制美301措施所加徵的關稅。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年1月中旬，美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

公告指出，對已加徵的關稅稅款將予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起6個月內按規定向海關申請辦理。另第二批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。

國務院公告稱，未列入第一批、第二批對美加徵關稅商品排除清單的商品，企業可根據《國務院關稅稅則委員會關於開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作的公告》（稅委會公告〔2020 〕2號），申請市場化採購排除。

據了解，自中美貿易戰開打以來，中國大陸國務院分別於去年9月、12月公布第一批對美加徵關稅商品的第一、二次排除清單；1月中旬雙方簽署第一階段貿易協議後，中方再於2月21日，公布第二批對美加徵關稅商品的第一次排除清單，涉及木材、馬達、無創呼吸器和溫度傳感器等65項商品。

依據國務院關稅稅則委今日公布，自5月19日起實施的第二批第二次排除清單，包括非金屬礦產、金屬礦產、化學材料、醫用消毒劑、半導體、電子元件、發動機、蓄電池、燈泡，以及可應用於航空航天領域的玻璃材料、零組件，以及光通信設備，還有雷達及無線電導航設備相關零組件等。

另據《新華社》大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於5月8日上午，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行電話會議，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，並同意保持溝通協調。。

這是新冠肺炎疫情爆發之後，雙方代表首次對話。距離今年初達成第一階段經貿協議已有4個月時間，這也象徵著中美都認為疫情已經趨緩，有餘力處理談判事宜。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
日本人最喜歡台灣什麼？　網一面倒推薦「這品牌」：超耐用
快訊／台中砂石車碰撞小客車！車體「破碎壓爛」成廢鐵
禁外籍人士入境「黃秋生卻來台」　指揮中心曝申請原因
男叫熊貓送晚餐…苦等40分鐘餓到懷疑人生　下樓驚見牛排被吃了
水神再度被打臉「不能宣稱抗菌」　陳時中：這是我最後一次回應！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

提案刪「國家統一」　人民日報海外網：台獨將車毀人亡「勿謂言之不預也」

陸公布新一波「對美加徵關稅排除清單」　包含航天、雷達設備

NBA中國CEO換帥　馬曉飛首要解決「撐香港」餘波

女友喝醉馬路大鬧！　男獻火辣熱吻安撫「舌頭當場斷一半」終身受損

陸生說話了！跨海投訴招名威：道歉強調「什麼中華民國台灣教授」是碰瓷

老翁被媳婦「磚塊砸頭」慘死家中　木棍打成兩段兒子還繼續打

斗內到失心瘋！無業媽寶男「想幫直播妹還債」...打算抵押母親房產

「核酸檢測員」將成新職業！　陸人社部公布10個擬新增職業

陸「行雲二號」2顆衛星發射成功　快舟火箭塗上「致敬醫護」

男當街暴打女友「塞後車廂」開BMW離開　當事女：是情侶不用報警！

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

提案刪「國家統一」　人民日報海外網：台獨將車毀人亡「勿謂言之不預也」

陸公布新一波「對美加徵關稅排除清單」　包含航天、雷達設備

NBA中國CEO換帥　馬曉飛首要解決「撐香港」餘波

女友喝醉馬路大鬧！　男獻火辣熱吻安撫「舌頭當場斷一半」終身受損

陸生說話了！跨海投訴招名威：道歉強調「什麼中華民國台灣教授」是碰瓷

老翁被媳婦「磚塊砸頭」慘死家中　木棍打成兩段兒子還繼續打

斗內到失心瘋！無業媽寶男「想幫直播妹還債」...打算抵押母親房產

「核酸檢測員」將成新職業！　陸人社部公布10個擬新增職業

陸「行雲二號」2顆衛星發射成功　快舟火箭塗上「致敬醫護」

男當街暴打女友「塞後車廂」開BMW離開　當事女：是情侶不用報警！

帆船飯店御用毛巾Abyss登台　單價800元起體驗富豪生活

總統紀念套幣首次線上申購截止　下午5時發簡訊通知繳款、520可臨櫃提領

新店「城易迅」就是神！潛銷熱賣近6成　建商「提前動工」幫住戶早日成家

獨／昔日女團成員通告費拆4份　8點檔女星曝辛酸出道路「很多通告都沒錢」

全球疫情未趨緩　侯友宜：以戒慎恐懼的心態持續作戰

感謝堅守防疫第一線護理師們　奇美醫學中心辦護師節慶祝活動-

江啟臣：全民嚴守防疫4措施　疫情很快就會過去

盜美女圖設桃色陷阱「發大財」　水軍扮老師圈粉喊衝...4個月狠撈400萬

菜鳥醫「上班首日就出包」！神隊友救援零抱怨…她暖喊：有你們一起工作，真好

本土加零滿月！易飛網推「金門2,799元起」再抽立榮航空機票

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

大陸熱門新聞

跨海投訴招名威　當事陸生說話了！

直播主鏡頭前自殺…丈夫破門腿軟痛哭

美國近來強烈挺台　學者揭「背後真相」：拿台灣來玩！

抖音女主播「死亡直播」驚悚畫面曝！

3少女身穿泳衣「詭死深潭17公尺處」

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

長髮妹跑步機上拉伸…下秒全身麻痺倒地「當場失禁」

4個月沒回家！浴室驚見土色圓柱物不洗澡了　網驚：吉兆

長期戴入耳式耳機！　10歲男童耳朵長出「黑色森林」

前陜西省委書記趙正永斂財30億刷新紀錄！

「9級大風+沙塵」襲捲北京！網友：滿嘴沙

日本抗議中國進入釣魚台　趙立堅回應了

瑣事吵架！狠夫氣急抱起老婆「直接扔出窗外」

更多熱門

相關新聞

台中「藝文紓困3+2」快速周到

台中「藝文紓困3+2」快速周到

新冠肺炎疫情衝擊藝文經濟，台中市政府文化局推出「藝文紓困3+2」，不但設置輔導平台、聘請專業輔導員協助申請文化部紓困補助，下半年更提供街頭藝人多達460場演出機會，協助度過疫情，市長盧秀燕12日在市政會議表示，她陸續接獲許多藝文團隊肯定市府藝文紓困措施快速、周到，績效有目共睹，已有其他縣市前來借鏡。

護理師「辛苦抗疫」展笑顏：不再有恐懼

護理師「辛苦抗疫」展笑顏：不再有恐懼

2020童話藝術節、老鷹嘉年華喊停

2020童話藝術節、老鷹嘉年華喊停

3月中奧捷團確診後重症母女痊癒　一人於今護士節出院

3月中奧捷團確診後重症母女痊癒　一人於今護士節出院

1個月0確診　陳時中沒戴口罩！

1個月0確診　陳時中沒戴口罩！

關鍵字：

新冠肺炎中國中美貿易關稅國務院航天雷達劉鶴大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面