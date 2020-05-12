陳時中沒戴口罩　1個月0確診真面目示人「社交距離」規範減縮

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續30天無本土案例，中央流行指揮中心推出防疫新生活，下一步目標放在防疫旅遊，詳情5月20日會陸續公佈。中央流行疫情指揮中心今（12）日記者會上，首次出現透明隔板，指揮官陳時中入座後摘掉口罩，笑言，「很久沒有用真面目與大家見面」，此舉是示範在室內也可以做好防疫。

▲指揮中心長桌首次出現透明隔板。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，國內今日無新增病例，昨(11)日新增363例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報67,758例(含66,605例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

▲在有透明隔板的情況下，陳時中和所有官員拆下口罩開記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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