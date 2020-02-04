武漢肺炎台灣農民也受災！　東森購物率先響應農委會力挺在地小農

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武漢肺炎台灣農民也受災！　王令麟：東森購物率先響應農委會力挺在地小農

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▲▼東森購物義賣高雄香蕉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣農產品外銷受武漢肺炎疫情波及嚴重下滑，東森購物將率先響應農委會助台灣小農開拓銷售。（資料照／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴散，不只觀光產業受到影響，也波及銷往中國大陸的台灣農產品，出口數量大輻下滑。目前正值鳳梨釋迦盛產季節，仍有4千噸待銷，為避免造成出口衝擊，農委會已著手研議相關因應措施，3日更透過無店面公會邀集國內電商平台業者一起討論，東森集團總裁王令麟立刻下令東森購物率先響應，不計成本幫助台灣農民銷售，以實際行動助小農。

武漢肺炎疫情爆發後，導致人心惶惶，造成中國大陸內需市場緊縮，不只影響旅遊、零售、餐飲等各行業經濟，就連台灣農產品也受到衝擊。其中最值得關注的鳳梨釋迦，雖正值產季，但因釋迦不耐放，若無法如期採收外銷，農民收入勢必受影響，且出口價格可能大幅下滑，造成盤商出口意願降低；集貨商更透露，每年在過年前後是外銷熱潮，各出口有5千噸，今年年後因為疫情停收，連帶影響外銷行情。

▲台東鳳梨釋迦之前因冰風暴的氣候因素影響運輸，銷往大陸市場受挫導致價格下跌。（圖／台東縣政府提供，下同） 

▲武漢肺炎疫情影響鳳梨釋迦外銷行情。（圖／台東縣政府提供）

僅管有其他國家市場可外銷鳳梨釋迦，但需求量不大，像是台東卑南鄉十股產銷班的農民曾反應，好不容易接到少許來自香港、新加坡和加拿大的訂單，加起來只有約4千台斤。相較之下，外銷到中國大陸的出口量卻是超過1萬多公噸，年產值高達10多億。

為避免疫情嚴重影響農產品出口，農委會持續關注之外，同時也已預擬配套措施，將從提高行銷、拓銷補助、輔導內銷及紓困措施等各方面來協助，而提出紓困方案的其中一環，就是找來國內電商業者一起合作加速銷售，若民眾擔心疫情不想出門，可透過網路訂購方式，方便且順利採買。

▲東森集團總裁王令麟支持台灣在地農業，多次親自號召大眾力挺小農。（資料照／東森購物提供）

過去多次與農委會合作力挺在地小農的東森購物，持續推出「東森農場關懷系列」，每次一開賣就引起話題，不僅被秒殺搶光，銷售所得更是全部回饋給農民，此次也將率先響應，表示旗下電視購物、購物網等通路將積極配合全力支援，協助農民賣滯銷之水果、農產品，盼再度發揮平台影響力，號召廣大會員一起發揮愛心，幫助農民渡過難關。

▲2018年屏東社福團體「慈惠善導書院」栽種的鳳梨產量過剩，為號召社會大眾發揮愛心訂購，東森購物協助銷售，40分鐘狂銷3,000顆鳳梨，而東森購物分文不取，所得全數捐予善導書院。(資料照／記者洪菱鞠攝)

回顧過去東森購物幫忙小農銷售的輝煌成績，曾協助新竹縣峨眉鄉賣滯銷桶柑，訂購爆量到農會沒紙箱裝，最後總計銷售共4千箱、8萬斤、36萬顆桶柑；收購雲林高麗菜愛心義賣，40分鐘共售出2,200組，約44公噸，超過17,000顆，其中有民眾一口氣買了100組；公益義賣屏東高樹鄉善導書院的金鑽鳳梨，首播秒殺300組、共3,000顆鳳梨；33分鐘賣光12噸、842箱高雄美濃北蕉；特選外銷等級東勢茂谷柑，且一箱12公斤、平均約53～55顆，許多會員看到後立刻發起團購力量，最後總計賣出531箱。東森購物與農民站在一起，發揮東森嚴選精神，不只要讓消費者買得安心有保障，更希望社會大眾一起支持台灣在地農業。

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